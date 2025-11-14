Uniunea Europeană vrea să antreneze 3.000 de polițiști palestinieni pentru Fâșia Gaza

Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene vor discuta săptămâna viitoare o propunere ca blocul comunitar să preia conducerea unui program de instruire a 3.000 de polițiști palestinieni, cu intenția ca aceștia să fie ulterior desfășurați în Gaza, potrivit unui document consultat vineri de Reuters.

Într-o notă pregătită de serviciul diplomatic al UE înaintea reuniunii miniștrilor de Externe din 20 noiembrie, oficialii prezintă opțiuni de sprijin pentru implementarea planului în 20 de puncte privind Gaza, propus de președintele american Donald Trump.

Israel şi gruparea palestiniană Hamas au fost de acord, în octombrie, asupra primei faze a planului, însă implementarea celorlalte etape rămâne extrem de incertă.

În document, Serviciul European de Acțiune Externă prezintă propuneri de extindere a celor două misiuni civile ale UE din regiune, axate pe asistenţă la frontieră şi sprijin pentru reformele de poliţie şi justiţie ale Autorităţii Palestiniene (AP).

Misiunea de sprijin pentru poliţia palestiniană ar putea „prelua conducerea în instruirea forțelor de poliție din Gaza, oferind formare directă și sprijin pentru aproximativ 3.000 de polițiști palestinieni (angajați ai AP) din Gaza, cu perspectiva de a instrui întreaga forță de 13.000 de polițiști palestinieni”, se arată în document.

Documentul menționează și posibilitatea extinderii misiunii civile a UE de monitorizare a frontierei din Rafah către alte puncte de trecere.

Totuși, perspectivele ca UE să avanseze cu aceste inițiative sunt neclare.

Joi, Rusia a propus propriul proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU privind Gaza, contracarând demersul Statelor Unite de a obține sprijin pentru textul care ar aproba planul președintelui Donald Trump.