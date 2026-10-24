Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îi suspendă contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat preventiv pentru viol şi agresiune sexuală

Conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă suspendarea contractului de muncă în cazul lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, arestat preventiv pentru viol şi agresiune sexuală asupra a două studente.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a precizat sâmbătă seară că reafirmă angajamentul „ferm” de respectare a standardelor de etică universitară şi de menţinere a calităţii procesului de învăţământ, încurajând şi făcând totodată un apel către studenţi să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cele legate de hărţuirea sexuală sau acţiuni asociate, relatează News.ro.

„Dată fiind decizia de astăzi a instanţei în ceea ce priveşte arestul preventiv, trebuie precizat faptul că o astfel de situaţie atrage automat suspendarea contractului de muncă. În consecinţă, a fost convocată, pentru luni dimineaţă, o şedinţă a Consiliului Facultăţii de Drept, în care vor fi identificate măsurile care trebuie aplicate imediat pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată negativ”, transmite universitatea ieşeană.

Totodată, conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi afirmă că respectă prezumţia de nevinovăţie şi că nu va comenta „aspectele” aflate în cercetare penală.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, unde predă Drept Civil, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă dimineaţă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual. El fusese reţinut în cursul zilei de vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Fiul lui Tudorel Toader este acuzat că a hărţuit sexual două studente. Una dintre tinere a povestit jurnaliștilor că a cedat avansurilor şi a întreţinut relaţii sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la notariatul pe care Alexandru Toader îl deţine în centrul Iaşiului.

Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susţin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader şi că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

„Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente jurnaliştilor de la Reporter de Iaşi despre modul cum a fost abordată de către Alexandru Toader.

Tânăra susţine că a renunţat ulterior la Facultatea de Drept, iar acum finalizează o altă specializare universitară.

Tudorel Toader, fostul ministru al Justiţiei, a scris vineri pe Facebook că totul ar fi fost pus la cale de către o avocată cu dosare penale, care ar fi vrut astfel să îşi „uşureze” situaţia juridică.

Ancheta poliţiştilor a pornit toamna trecută în urma unui articol publicat de Reporter de Iaşi.