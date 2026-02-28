Universitatea Craiova învinge greu Metaloglobus, dar se distanțează în fruntea clasamentului

Universitatea Craiova a învins echipa Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci disputat sâmbătă, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 29a din SuperLiga.

Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1

Echipa antrenată de Mihai Teja a deschis scorul în minutul 3, când Purece a șutat de la marginea careului, iar Isenko a fost păcălit de o deviere a unui coechipier.

Gazdele au început foarte bine repriza secundă și au egalat în minutul 49, când Rus a marcat cu o lovitură de cap, după un corner executat de Anzor.

Trupa lui Filipe Coelho s-a impus în urma unui autogol al lui Pasagic, care a trimis mingea în propria poartă după o centrare a lui Bancu.

În urma acestui rezultat, gruparea din Bănie a acumulat 59 de puncte și s-a distanțat la șapte lungimi de Dinamo și Rapid, echipe care vor juca în această rundă cu FC Argeș, respectiv Unirea Slobozia. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne ultima în clasament, cu doar 11 puncte.

Au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: L. Popescu – Rus (Houri ’79), Stefanovic (Romanchuk ’46), Screciu – Teles (Mora ’46), Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu – Etim (Baiaram ’46), Nsimba (Al Hamlawi ’64). Antrenor: Filipe Coelho