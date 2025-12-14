Unul din cele mai prestigioase ziare din lume a testat peste 100 de tipuri de prezervative pentru a vedea care e cel mai bun

Prezervativele oferă protecție împotriva multor infecții cu transmitere sexuală și reprezintă o opțiune relativ accesibilă și ușor de procurat pentru a preveni sarcinile nedorite, subliniază The New York Times, care a testat peste 100 de tipuri de prezervative pentru a vedea care sunt cele mai bune opțiuni.

După 65 de ore de cercetare, care au inclus analizarea a peste 100 de prezervative foarte bine cotate și cu vânzări ridicate, intervievarea a 10 experți și implicarea a peste o duzină de testatori și partenerii lor, în evaluarea potrivirii și a senzației oferite de prezervative de-a lungul anilor, NYT prezintă concluzia în secțiunea sa dedicată testării de produse:

LifeStyles Skyn Supreme Feel este cel mai bun prezervativ non-latex. Acesta este fabricat dintr-un cauciuc sintetic ultra-subțire, care se simte mai moale și mai apropiat de textura pielii decât alte materiale. Și este disponibil într-o varietate de mărimi, ceea ce crește șansele de a găsi o potrivire ideală.

Prezervativele LifeStyles Skyn sunt fabricate din poliizopren, un cauciuc sintetic pe care îl pot folosi persoanele alergice la latex. Pe lângă senzația excelentă pe care o oferă, prezervativele Skyn transmit foarte bine căldura și senzațiile, vin într-un ambalaj elegant și ușor de deschis și pot fi găsite în aproape orice farmacie. Sunt disponibile în trei mărimi și grosimi diferite. Varianta LifeStyles Skyn Supreme Feel este cel mai subțire prezervativ din această gamă.

Dintre prezervativele din latex, One Flex este cel mai bun. Este mai subțire și are un miros mai redus decât produsele concurente, care de obicei au același preț sau sunt chiar mai scumpe.

Din păcate, acest brand nu este găsit în magazinele din România și puține site-uri online îl comercializează. Însă NYT oferă și o alternativă: