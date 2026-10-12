Unul din inițiatorii legii privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu își retrage semnătura. Invocă „atacuri nefondate și mizerabile”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, își apără decizia de a iniția legea și prezintă mai multe argumente pentru care consideră că legea ar fi avut consecințe benefice, dar anunță că își retrage semnătura pentru a proteja partidul, potrivit unei postări făcute luni pe Facebook.

Daniel Fenechiu a semnat, săptămâna trecută, alături de Victoria Stoiciu (deputat neafiliat) și Cristian Ghinea (USR) un proiect de lege care scoate din sfera penală deținerea de droguri pentru consum propriu și o transformă în contravenție, sancționată cu amendă.

„Atunci când am semnat, ca inițiator, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000, gândită și documentată de colega mea Victoria Stoiciu, am avut în vedere nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane”, explică Fenechiu.

Fenechiu motivează că „banii alocați instrumentării dosarelor consumatorilor – aproape trei sferturi din totalul dosarelor cu droguri – puteau fi pragmatic folosiți pentru deschiderea de centre și prevenție”.

În postarea sa de pe Facebook, senatorul PNL spune că legea se baza pe „recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și experiența portugheză, unde o lege similară a dat rezultate vizibile, contribuind la reducerea numărului de consumatori cu aproape jumătate.”

„Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească și necesară dezbatere, o lege bună. O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenția și să crească numărul centrelor destinate tratamentului”, mai afirmă Zamfir.

Fenechiu acuză că proiectul este folosit în ”mod imoral și inacceptabil în scop politic”

Deși apără legea, el anunță că își retrage semnătura de pe lege ca urmare a reacțiilor apărute și pentru a nu afecta PNL.

„Din păcate, dezbaterea nu a mai avut loc. Majoritatea parlamentarilor și a partidelor s-au poziționat rapid împotriva proiectului, o opinie similară fiind exprimată și de instituții. În lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative, oneste și pragmatice, au devenit minime”, a declarat Fenechiu.

„În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal, pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic. Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă”, anunță Fenechiu.

Proiectul de lege a fost criticată nu doar din rândul unor partide și a Bisericii, dar inclusiv de Parchetul General. Instituția condusă de Cristina Chiriac a motivat că proiectul de lege „nu constituie, în actualul context social şi infracţional, o soluţie legislativă oportună”.

„Poate că, așa cum se arată în poziția Parchetului General, subiectul nu este de actualitate… Acum…”, își încheie senatorul Fenechiu postarea.

Ce prevedea proiectul de lege

Potrivit proiectului, deținerea de droguri pentru consum propriu va fi sancționată cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei, și nu penal ca până acum.

Astfel, inițiativa propune ca „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei”. De asemenea, dacă este vorba de droguri de mare risc, amenda este de la 1.500 lei la 3.000 lei.

De asemenea, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, constituie contravenție și se sancționează cu

amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, potrivit proiectului de lege.

Astăzi, faptele mai sus menționate sunt considerate infracțiuni si sunt pedepsite cu închisoarea de până la trei ani sau cu amenda.