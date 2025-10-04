Unul dintre actorii principali din serialul Caracatița a murit. „Tano Cariddi” avea 76 de ani

Remo Girone, actorul italian care și-a datorat popularitatea în principal rolului lui Tano Cariddi din serialul TV „Caracatița”, a murit la 76 de ani la domiciliul său din Monaco, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Născut în Eritreea, o fostă colonie italiană, în 1948, Girone și-a petrecut primii ani din viață acolo, participând la lumea spectacolului pentru tineret. La 13 ani, a venit la Roma și a urmat cursurile Academiei de Arte Dramatice, un moment de cotitură în viața sa.

Și-a început cariera în teatru, lucrând adesea la piese clasice. De altfel, nu filmul, ci teatrul era marea sa iubire.

Cariera sa în cinematografie și televiziune a luat adesea drumuri diferite, ca și cum povestea sa ar fi fost împărțită în două, chiar dacă și-a început cariera în cinematografie cu regizorul maghiar Jancso și apoi, revenind la Cehov, a filmat frumoasa sa adaptare cinematografică a filmului „Pescărușul” cu regizorul Marco Bellocchio.

Serialul fenomen – Caracatița

Dar succesul său a venit în 1987, când a apărut în cel de-al treilea sezon al dramei „La piovra” – Caracatița de Luigi Perelli, o producție națională de succes, care l-a transformat pe Michele Placido într-o vedetă internațională și pe Girone în cel mai bun personaj negativ, adevăratul personaj negativ al televiziunii: Tano Cariddi, scrie ziarul italian.

Serialul a fost difuzat de TVR și redifuzat și în România în anii 90, cu un succes memorabil. „Caracatița” relatează lupta unui comisar – Corrado Cattani (Michele Placido) cu Mafia, după o lungă perioadă în care societatea italiană s-a confruntat puternic cu acest fenomen. Erau anii în care Mafia era extrem de puternică în sudul țării – Sicilia, în Napoli, Palermo și în care asasina inclusiv judecători (Giovanni Falcone) și procurori (Paolo Borsellino).

Astfel, personajul, stilul și popularitatea l-au însoțit pe Girone de-a lungul sezoanelor următoare ale unei drame care a obținut audiențe record: al patrulea, al cincilea, al șaselea și al zecelea sezoane ale serialului. În al șaptelea, a apărut rar din cauza unei boli.

Au urmat multe alte apariții în teatru, filme și seriale. A jucat, de asemenea, celebrul rol al lui Enzo Ferrari în filmul „Le Mans: Marea provocare” , alături de Matt Damon și Christian Bale. Ultima sa apariție a fost în 2021 în „Dreptul la fericire”.

Remo Girone avea 76 de ani.