Unul dintre cei cinci de pe lista neagră a PNL spune că nu are de gând să demisioneze. „Asta e noua metodă de reformă a partidului”

Lucian Bode, unul dintre liberalii căruia Congresul PNL de duminică i-a cerut demisia, acuză într-un comunicat că „noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului”.

„E deplorabil și hilar unde s-a ajuns”, a scris fostul secretar general al PNL, duminică, într-un comunicat după Congresul PNL în care lui și altor patru liberali – Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu – le-a fost cerută demisia din calitatea de membri ai partidului.

Lucian Bode, care a precizat că nu va demisiona, susține că a „deranjat” pentru că a vorbit „liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an și jumătate, despre modul de promovare a oamenilor «din afară», despre depărtarea de electoratul nostru tradițional, despre fuga de responsabilitate și despre abandonarea muncii de partid”.

„Acum, amenințarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor mele. Iar dacă «noul PNL» sancționează libertatea de opinie, nu face altceva să își calce în picioare chiar identitatea pe care pretinde că o apără”, a adăugat el.

Cum răspunde acuzației legate de „situația financiară gravă a PNL”

În hotărârea adoptată la congresul de duminică, Lucian Bode este indicat drept „responsabil pentru situația financiară gravă a PNL”.

În replică, Bode susține că „lucrurile sunt mult mai simple decât recenta «sentință politică»”.

„În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreționar. Toate cheltuielile și toate angajamentele au fost cunoscute și asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moraliști sau reformatori liberali”, a declarat fostul secretar general al PNL.

„Mai mult, situațiile financiar-contabile ale partidului au fost verificate și validate inclusiv de către AEP și de Curtea de Conturi. Problemele invocate întruna nu au existat și nici nu există. Ele există doar într-o «sentință politică» dată astazi fără nici o dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL”, a continuat acesta.

El a precizat că nu intenționează să demisioneze și susține că „un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdină”.

„Asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabilește vinovatul, apoi se caută faptele”, a mai spus Lucian Bode, ironic.