Mexicul a arestat vineri un șef de cartel, care figura pe lista cu cei mai căutați de FBI, în statul Sinaloa, unde au fost semnalate blocaje rutiere și schimburi de focuri cu forțele de securitate, potrivit presei mexicane și AFP.

Unele videoclipuri difuzate pe rețelele sociale arată un tronson de drum blocat de un camion în flăcări. Alte imagini arată schimburi violente de focuri, iar într-o secvență filmată în zonă, se pot observa două elicoptere Black Hawk angajând cu trasoare ținte de la sol.

🚨 #Seguridad | #Guasave #Sinaloa. Reportan la presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, durante el operativo de las fuerzas federales esta noche. https://t.co/jkO4h4duzD — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) November 21, 2026

🚨#BREAKING: EL CHAPO ISIDRO IS DOWN! Fausto Isidro Meza Flores, leader of the Guasave Cartel and the only Mexican on the FBI’s Ten Most Wanted list (a $5 million reward), was arrested last night by Army special forces in Guasave, Sinaloa. His capture sparked a mini-Culiacanazo: gunfights, roadblocks, vehicles set on fire, and helicopters firing from the air. He is linked to the largest fentanyl seizure in Mexico’s history (more than 1 ton / ~20 million doses in 2024). He’s on his way to the FEMDO in Mexico City. The Hercules has already landed in Los Mochis to transport him. — Crown (@madrid_zonee) November 21, 2026

Footage of a pair of Mexican Air Force UH-60 Blackhawks engaging Cártel de Guasave forces with M134 minigun fire in Guasave, Sinaloa, tonight. Fighting broke out after a major cartel leader was captured. https://t.co/EQ7XxRsFyu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 21, 2026

Aceste violențe au apărut în urma capturării lui Fausto Isidro Meza, alias „Chapo Isidro”, arestat, potrivit ziarelor Milenio și Reforma, la Guasave, la aproximativ 150 km de Culiacán, capitala statului Sinaloa (nord-vestul Mexicului).

PBI pusese o recompensă de 5 mil. dolari pe capul lui

„Chapo Isidro”, în vârstă de 44 de ani, își desfășura activitatea în nordul statului Sinaloa, iar FBI-ul oferea o recompensă de 5 milioane de dolari pentru arestarea sa.

Agenția americană îl acuză că a organizat un trafic pe scară largă de heroină, metamfetamină, cocaină, fentanil și marijuana către Statele Unite.

Organizația sa a profitat de războiul sângeros dintre diferitele facțiuni ale cartelului din Sinaloa pentru a-și spori puterea.

Autoritățile au înregistrat 10 blocaje rutiere între Guasave și Culiacán, unde forțele de securitate au instalat numeroase puncte de control.

Ziarul Reforma a relatat, de asemenea, despre o operațiune armată a Marinei împotriva grupărilor criminale, desfășurată cu ajutorul elicopterelor.