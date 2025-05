Unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară din România anunță cu cine va vota în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 18 mai: „Oala a dat în clocot”

Aurel Tămaș le-a transmis un mesaj fanilor săi pe Facebook prin care îi anunță că votul său „merge către viitor”. Și explică care dintre candidați reprezintă viitorul între Nicușor Dan și George Simion.

„Astăzi este despre faptul că a dat oala alegerilor în clocot . Ca și român din România am să amestec să nu afumăm conținutul, iar în 19 să vedem și „fumul alb”. Așa că o să vă spun cu cine votez, și de ce! Am trăit în comunism, am participat la revoluție, am muncit în America pe șantiere trei ani pe muchie, la spart cu pichamerul, iar seara cântam la Neli,s Salon în Chicago. Am venit acasă și am investit banii deoarece vedeam că mulți artiști mor săraci. În țara mea scumpă și dragă în anul 1991 era trai pe vătrai, toți pe Caritas . Nu am avut niciodată noroc, numai de rezultatul muncii mele, așa că am făcut ce am învățat de la nea Achim peste ocean: „Meri acasă și cumpără cu dolarii pământ „. L-am ascultat și îi mulțumesc pentru sfat”, a scris Aurel Tămaș pe Facebook.

„Am strâns din dinți să intrăm în clubul european . Ne-am plătit cu vârf și îndesat locul la masa Doamnei Europa. Am intrat cu sacrificii în alianța militară al țărilor civilizate și democrate. Acuma văd că ne contrazicem după 35 de ani dacă mergem în această direcție sau să ne întoarcem. EU ZIC SĂ NE VEDEM DE DRUMUL ALES. Știu că sunt frustrări , neajunsuri , nemulțumiri, întrebări fără raspuns. Votul meu merge spre VIITOR , nu vreau să mă întorc în trecut. Nu vreau ca țara mea să treacă prin ce a trecut Grecia în timpul lui Tsipras. Au fost nevoiți să vândă la chinezi și la germani aproape tot. Sper ca Tandemul NICUȘOR DAN și ILIE BOLOJAN să reașeze lucrurile în România”, a adăugat acesta.