Unul dintre cei mai importanți intelectuali conservatori din România a observat ceva la discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump?

Eseistul și filologul clujean Adrian Papahagi a criticat discursul președintelui Nicușor Dan de Ziua Europei, despre care a spus că reprezintă mai degrabă o critică la adresa Uniunii Europene, folosind retoricile AUR și MAGA.

„Chiar era oportun ca în discursul de ziua Europei președintele României să critice greșelile UE în termenii lui Trump și să someze UE să mențină parteneriatul cu SUA, de parcă UE, nu Trump îl subminează? De ziua națională a românilor, critici România? De ziua Europei prioritatea e să critici Europa atacată și de Putin și de Trump?”, se întreabă Adrian Papahagi, într-o postare pe Facebook.

El susține că nu s-a simțit „dragoste față de Europa” în declarația „plată, fără patos și convingere” a președintelui Nicușor Dan.

„Important e moș Trompă și MAGA”

Papahagi a ironizat afirmația șefului statului legată de faptul că România este acum respectată în UE, chiar dacă multă vreme nu a știut să-și apere interesele în interiorul Uniunii.

„Cum să nu te respecte toți după alegeri prezidențiale anulate, guvern proaspăt picat, extremism în floare, inflație maximă, economie vraiște, slugărnicie MAGA și eschive în UE? Respectabil, n-am ce spune!”, scrie Adrian Papahagi.

„Ce am înțeles eu din discurs:

– UE să continue să dea banii;

– important e moș Trompă și MAGA, nu cumva să nu-l flatăm și de ziua Europei;

– UE e subiect de controversă, a făcut o mie de greșeli (pe care noi, românii deștepți și principiali le-am denunțat curajos de-atunci – sau nu?), dar uitați, dragi aurari, a renovat chestii dacice, deci n-o urâți chiar atâta, vă rog;

– hai să ne lase pro-europenii cu sloganiada lor; să fim pragmatici”, a continuat Adrian Papahagi.

Acestuia i s-a părut că Nicușor Dan este un președinte izolat și eșuat, care duce România într-o direcție greșită.

„Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa? Fără niciun folos, fiindcă Trump își mută trupele din Germania în Polonia, nu la noi. Vom ajunge să facem jocuri alunecoase pe linia Malița-Celac-Adrian Năstase-Ponta-Dungaciu, adică un soi de balet poticnit între Rusia, SUA, UE, Turcia, China, klingonieni și păstorii valahi din Valahalla?”, mai scrie Papahagi în finalul postării sale.

Greșelile UE, menționate de Nicușor Dan

În declarația de presă susținută cu ocazia Zilei Europei, președintele Nicușor Dan a evocat progresele pe care le-a făcut România de când a aderat la Uniunea Europeană, dar a menționat și greșeli pe care UE le-a făcut în ultimele decenii.

„Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident justificată, și-a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost o greșeală. Însă Europa este o construcție democratică și toate astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, șeful statului s-a referit şi la relaţia cu SUA. „Europa şi România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu SUA şi România e un susţinător al unui astfel de parteneriat”, a spus Nicușor Dan.

Mesajul președintelui vine după ce Administrația prezidențială a anunțat miercuri că a decis să anuleze recepția oficială ce urma să aibă loc în această seară la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei, fiind invocat contextul politic.

Cu o zi înainte de anunțul anulării recepției, Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiunea de cenzură PSD-AUR, votată de 281 de parlamentari.