Unul dintre cei mai importanți miniștri din Guvernul de la Chişinău şi-a anunțat demisia

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, a anunțat luni că demisionează din guvern și din Partidul Acțiune și Solidaritate, el acuzând că a fost supus „unei campanii nedrepte de defăimare”.

Spânu a făcut acest anunț pe Facebook, unde a scris că în ultimii ani și-a asumat „responsabilități complicate„ pentru ca Republica Moldova să reușească.

„Aproape zilnic am fost atacat fără să se prezinte probe”

„Acum, mai mult ca niciodată, știu că Moldova s-a mișcat în direcția care trebuie. Nu ne mai șantajează nimeni cu resurse energetice, infrastructura (drumuri, poduri, apeducte etc) se construiește mai mult ca niciodată, iar localitățile noastre primesc fonduri necesare pentru dezvoltare prin Programul Național Satul European.

În toată această perioadă, am fost supus unei campanii nedrepte de defăimare. Aproape zilnic am fost atacat fără să se prezinte probe. Eu am continuat să-mi fac treaba în interesul țării noastre. Sunt cu inima împăcată.

Știu ce las în urmă și știu că nimeni nu va putea prezenta niciun argument împotriva integrității acțiunilor mele. Începând de azi, mă retrag din Guvernul Republicii Moldova și din Partidul Acțiune și Solidaritate”, afirmă Spânu.

El spune că speră ca acest pas să permită revenirea la discuții în spațiul public despre Moldova „și mai puțin să se discute despre un om sau altul așa cum vor dușmanii țării noastre”.

„Sunt multe de făcut, dar justiția rămâne prioritatea zero. Atât timp cât în spațiu public se vor discuta subiecte false, grupurile criminale organizate, corupții și cei care reprezintă interesele străine ale altor state își vor duce la bun sfârșit planurile. Am văzut acest lucru la alegerile din această toamnă”, a adăugat Spînu.

Reacția liderului PAS

Liderul PAS Igpor Grosu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, a reacționat tot pe Facebook: „Mulțumim, Andrei Spînu, pentru tot ce ai făcut atât în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate cât și la Guvern. Ai contribuit la organizarea noastră ca partid și ai contribuit la victorii electorale importante. În Guvern ai avut de luat decizii grele și nu te-ai eschivat de responsabilitatea pentru ele. Dar într-un final am reușit să ducem Moldova în direcția care ne-am propus-o – în marea familie europeană”.

În ședința de Guvern din 6 noiembrie, prima după alegerile în urma cărora Maia Sandu a câștigat un nou mandat de președinte, premierul Dorin Recean a anunțat că urmează o remaniere guvernamentală. În campania electorală, președinta Maia Sandu a spus că a auzit „care sunt pretențiile cetățenilor” și că vor fi făcute schimbări în echipa de guvernare.

Ce acuzații i-au fost aduse lui Andrei Spînu

Andrei Spînu a devenit ministru în august 2021, în primul guvern format de PAS după alegerile parlamentare anticipate. De atunci și până în februarie 2023, a fost responsabil de infrastructură, dar și de sectorul energetic, inclusiv de negocierea contractului cu Gazprom pentru livrările de gaze naturale în Republica Moldova.

El este acuzat încă de atunci de către opoziție că a negociat condițiile în detrimentul Republicii Moldova, iar ulterior, când țara a început să procure gazele naturale de pe piața liberă, că ar fi făcut achizițiile la prețuri mult mai mari decât era posibil, motiv pentru care tarifele finale pentru consumatori au crescut până la 30 de lei moldovenești pentru un metru cub. Ulterior, acesta a scăzut mai mult decât de două ori. Subiectul tarifelor mari a fost una dintre principalele critici la adresa actualei guvernări și a președintei Maia Sandu, în aceasta campanie pentru prezidențiale.

De asemenea, i s-au imputat costuri exagerate pentru construcția unui drum din sudul Republicii Moldova, Leova-Bumbata, dar și anularea licitației pentru spațiile comerciale la Aeroportul din Chișinău. În toate aceste chestiuni, opoziția l-a acuzat pe Spînu că ar avea interese, însă de fiecare dată el a negat.