Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România explică de ce i-a dat 300.000 de euro unui politician 

„Ca consilierul meu, Edi a avut contribuții foarte importante în multe variate proiecte Superbet”, spune Sacha Dragic, fondator și CEO Superbet, cea mai mare firmă de jocuri de noroc din România.

Consilier local PMP în 2020-2024 și deputat AUR din noiembrie 2024, politicianul Eduard Virgil Koler a primit în perioada 2019-2024 un salariu net de 5.000 de euro pe lună, în total 300.000 de euro în calitate de „consilier al CEO Superbet”, a dezvăluit luni siteul de investigații Snoop.

Superbet este cea mai mare companie de pariuri și „păcănele” din România, online și offline, cu o cifră de afaceri de 635 de milioane de lei în 2024, conform termene.ro.

AUR, partid pe care Koler îl reprezintă în Parlament, este în general ostil jocurilor de noroc, recent AUR depunând un proiect de lege prin care a solicitat ca păcănelele, cazinourile și pariurile offline să fie organizate exclusiv în stațiuni turistice. Eduard Virgil Koler a semnat și el proiectul colegilor săi.

Inițiativele de reglementare inițiate de partidele parlamentare s-au concentrat până acum pe gamblingul din agenții. Grosul jocurilor de noroc, ca număr și valoare, au loc online, potrivit Băncii Naționale a României tranzacțiile cu cardurile la jocurile de noroc fiind de aproximativ 3,5 miliarde de euro pe an, cele mai multe din orice fel de tranzacții realizate de români pe internet.

Eduard Virgil Koler a fost plătit de Superbet în momentul în care era politician. Înainte de publicarea articolului, jurnaliștii Snoop au încercat să-l contacteze pe Sacha Dragic, CEO Superbet, ca să explice natura contractului în urma căruia Koler a primit 5.000 de euro pe lună.

Sacha Dragic a răspuns după publicarea articolului:

„De obicei nu comentez, dar Edi Koler e un prieten de peste 25 de ani și cu care am lucrat foarte mult înainte să devină deputat. Nu avem aceleași ideologii politice și niciodată nu am avut, dar asta nu a împiedicat o relație de prietenie și încredere”

„Ca consilierul meu, Edi a avut contribuții foarte importante în multe variate proiecte Superbet. Nu voi mai da alte comentarii pe tema aceasta”.

Investigația Snoop poate fi citită aici.