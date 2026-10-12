Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România anunță că vrea să ridice un turn de locuințe de peste 1000 de metri într-o zonă extrem de căutată din București

One United Properties a cumpărat un teren de 5.755 de metri pătrați pe strada Barbu Văcărescu 110-112 din București unde vrea să ridice un „turn cu funcțiuni mixte”.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, valoarea tranzacției este de 10 milioane de euro. Turnul ar urma să fie ridicat într-o zonă în care One a construit foarte mult în ultimii ani, One Floreasca City, One Gallery, One Floreasca Towers și One Verdi Park.

ONE are dezvoltări finalizate cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 536 de milioane de euro doar în zona Floreasca – Barbu Văcărescu și are în construcție, în aceeași zonă, un portofoliu de aproximativ 360 de milioane de euro valoare brută de dezvoltare, în dezvoltări precum One Floreasca Sunset, One Peninsula și One Floreasca Club. La acestea se adaugă viitoarea dezvoltare de pe terenul nou achiziționat, cu o valoare brută de dezvoltare de 130 de milioane de euro, se arată în comunicat.

Peste 100 de metri

Potrivit proiectului preliminar, „viitoarea dezvoltare imobiliară va avea patru niveluri de subsol, un parter și 25 de etaje și o suprafață construită desfășurată supraterană de aproximativ 25.900 de metri pătrați. Cu o înălțime de peste 100 de metri, turnul va fi una dintre cele mai înalte clădiri de locuit din România și va fi conceput ca o dezvoltare emblematică, ce va anima cartierul Floreasca-Barbu Văcărescu. Nivelurile inferioare vor găzdui spații comerciale și birouri, precum și o gamă de servicii și facilități. Prin această dezvoltare, un teren abandonat va fi redat orașului.”

Foto: One United Properties

Pe lângă locuințe, proiectul va aduce în zonă magazine, spații de lucru și 2.000 de metri pătrați de spații verzi, de care se vor putea bucura atât viitorii rezidenți, cât și cei care locuiesc sau lucrează în cartier, susține compania.

One spune că va „organiza un concurs internațional de arhitectură, cu obiectivul de a realiza o clădire emblematică pentru oraș”.

„Am ales acest teren pentru poziția sa și pentru felul în care completează investițiile noastre din Floreasca-Barbu Văcărescu. Am dezvoltat aici locuințe și birouri, iar prin One Gallery aducem restaurante, facilități wellness și spații pentru evenimente. Sinergia dintre aceste funcțiuni creează valoare: serviciile din vecinătate sporesc atractivitatea noului proiect, iar viitorii rezidenți vor extinde baza de clienți a afacerilor din zonă. Ne interesează și ce aduce această investiție comunității: mai multe servicii aflate la o distanță care poate fi parcursă pe jos, locuri de întâlnire și spații la nivelul străzii de care să se bucure toți cei din cartier. Aceste beneficii vor face parte din tema concursului internațional de arhitectură, prin care vom căuta o soluție care să valorifice poziția și priveliștile amplasamentului, cu aceeași atenție pentru silueta turnului și pentru felul în care clădirea se deschide către stradă”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.