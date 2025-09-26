Unul dintre cei mai mari producători de componente auto va concedia 13.000 de angajați

Bosch, unul dintre cei mai mari producători mondiali de componente auto, a anunțat că va renunța la 13.000 de angajați, afectate fiind unitățile din Germania. Anunțul vine pe fondul unei cereri tot mai scăzute în piață, scrie Reuters.

Posturile vor fi eliminate în mai multe sit-uri din Germania, treptat, până la finalul anului 2030, a precizat Bosch.

„Este nevoie urgent să lucrăm la competitivitate în sectorul mobilității și să continuăm permanent să reducem costurile”, a spus Stefan Grosch, membru al consiliului de administrație. „Este foarte dureros pentru noi, dar, din păcate, nu există alternativă.”

Compania spusese anterior că se așteaptă să „lupte pentru fiecare cent” într-o piață extrem de competitivă, întrucât cererea rămâne scăzută, iar barierele comerciale accentuează un mediu economic deja dificil.

Compania are 418.000 de angajați la nivel mondial.

Cele mai mari tăieri vor afecta baza istorică a companiei, în regiunea Stuttgart.

La fabrica din Feuerbach vor dispărea 3.500 de locuri de muncă, în timp ce la Schwieberdingen vor fi eliminate aproximativ 1.750 de posturi, din cauza comenzilor slabe și a implementării lente a noilor tehnologii

În orașul Waiblingen, Bosch intenționează să închidă până în 2028 o unitate cu 560 de angajați care produce conectori pentru industria auto, după ce ani de zile volumele au scăzut.