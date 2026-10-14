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Actualitate

Unul dintre cei mai reputați cercetători din lume avertizează că atacurile comise de AI sunt doar la început

Sebastian Jucan
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Recentele atacuri cibernetice comise de agenți AI reprezintă „primele focuri de avertisment”, iar lumea s-ar putea confrunta în curând cu incidente majore, a declarat miercuri laureatul Nobel Demis Hassabis, cofondator și președinte al laboratorului DeepMind deținut de Google.

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