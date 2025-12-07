Unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii, din India, dedicat iubirii, devine un simbol al diviziunii

Un film despre Taj Mahal, poveste devenită „un colaj de teorii conspiraționiste”, neagă originea islamică a monumentului dedicat iubirii din Agra și spune că, de fapt, minunatul palat funerar din piatră roz, cunoscut în toată lumea, a fost construit de hinduși.

Deși majoritatea țării este hindusă, India are o comunitate substanțială de musulmani. Sunt 200 de milioane, cei mai mulți musulmani din lume într-o singură țară, după Indonezia și Pakistan. Istoria musulmanilor din India a cunoscut secole de viață socială, culturală și religioasă în armonie cu populația majoritară hindu, întreruptă de pasaje de violențe.

În ultimii ani, politica naționalistă accentuată a administrației de la New Delhi i-a plasat pe musulmani într-o permanentă alertă.

„The Taj Story”

Comunitatea musulmană din India, dar și mari părți ale societății sunt prinse acum într-o polemică puternică, după ce un film de la Bollywood a transformat Taj Mahal, monument al iubirii pentru soția moartă, construit în 1631 de un împărat mogul, într-un punct de diviziune, scrie siteul CNN.

Intitulat „The Taj Story” și lansat în octombrie, filmul regizorului indian Tushar Goel contestă istoria până acum unanim îmbrățișată de a unuia dintre cele mai faimoase monumente ale iubirii din lume.

Taj Mahal, un palat hindus

Regizorul avansează o teorie larg respinsă de istorici: că Taj Mahalul din secolul al XVII-lea nu este un mausoleu musulman, ci un palat hindus, capturat de conducătorii islamici și „reutilizat” pentru propriile lor scopuri.

Ziarul The Indian Express a scris într-o recenzie că filmul „nu face decât să agite spiritele, amestecând realitatea cu ficțiunea pentru a servi unei agende departe de cercetarea istorică”.

Acești critici spun că proiectul oglindește ideologia partidului naționalist hindus Bharatiya Janata Party (BJP), care a fost acuzat de islamofobie și de alimentarea tensiunilor între diferitele religii care coexistă în cea mai mare democrație din lume.

„Propagandă eșuată”

Paresh Rawal, actorul care îl interpretează pe Das în „The Taj Story”, este un fost parlamentar al BJP, deși Goel, regizorul, a declarat pentru CNN că filmul nu a fost finanțat sau susținut de niciun partid politic.

Narațiunea filmului contrazice concluziile de lungă durată ale departamentului arheologic al guvernului și nu a reușit să convingă mulți reprezentanți ai mass-media și ai mediului academic din India.

Revista indiană The Week a afirmat că filmul a eșuat atât ca „film captivant, cât și ca piesă de propagandă”, dar dezbaterea încinsă din societatea indiană continuă.