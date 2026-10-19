Unul dintre cele mai titrate filme din istorie a revenit în topurile de streaming la 35 de ani de la lansare

Există mai multe motive pentru care unele filme ajung să fie considerate clasice ale cinematografiei, în timp ce altele nu trec testul timpului. Unul dintre cele mai importante este, desigur, succesul în rândul publicului, indicator de care amintește acum clasamentul celor mai urmărite filme pe HBO max în luna octombrie.

Platforma de streaming deținută de noul conglomerat Skydance format la Hollywood a introdus luna aceasta în catalogul disponibil abonaților din România mai multe filme clasice, printre care „Portocala mecanică” („A Clockwork Orange”), „Strălucirea” („The Shining”), „Cu ochii larg închiși” („Eyes Wide Shut”), „I se spunea Zodiac” („Zodiac”), „Se7en” („Seven”) și „Urma scapă turma” („A Million Ways to Die in the West”).

Clasamentul intern al platformei arată că „Tăcerea mieilor”, thrillerul psihologic din 1991 cu Sir Anthony Hopkins în rolul criminalului în serie Hannibal Lecter, este al patrulea cel mai urmărit film de pe HBO Max în România.

„Tăcerea mieilor” este considerat unul dintre cele mai titrate lungmetraje din istoria cinematografiei, fiind pe larg apreciat atât de public, cât și criticii de film.

La a 64-a Gală a Premiilor Oscar acesta a câștigat toate cele cinci statuete la cele mai importante categorii, „The Big Five”, după cum sunt numite la Hollyood: Premiul Oscar pentru cel mai bun film, Premiul Oscar pentru cea mai bună regie (Jonathan Demme), Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal (Hopkins), Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal (Jodie Foster) și Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat (Ted Tally).

Filmul cu Sir Anthony Hopkins și Jodie Foster a reușit un lucru pe care l-au făcut doar alte două filme din istorie

„Tăcerea mieilor” a devenit în 1992 doar al treilea film din istorie care a reușit să își treacă în palmares „The Big Five” la gala Premiilor Oscar, după „S-a întâmplat într-o noapte” („It Happened One Night”), comedia din 1934 a legendarului regizor american Frank Capra, și „Zbor deasupra unui cuib de cuci” („One Flew Over the Cuckoo’s Nest”), adaptarea din 1975 a lui Milos Forman a romanului omoninm scris de autorul american Ken Kesey.

După „Tăcerea mieilor”, Sir Anthony Hopkins a mai fost nominalizat de patru ori la Premiul Oscar, însă a triumfat abia din a cincea încercare. În 2021, la vârsta de 83 de ani, el a devenit cel mai vârstnic actor premiat cu Oscar grație interpretării sale din „The Father”, în care a jucat un tată ce suferă de demență.

Triumful a venit la 29 de ani și 26 de zile după cel obținut cu „Tăcerea mieilor”, un record pentru orice actor de sex masculin în ceea ce privește intervalul de timp trecut între câștigarea Oscarurilor.

Pentru Jodie Foster Oscarul câștigat grație interpretării din „Tăcerea mieilor” a fost al doilea al carierei. Ea triumfase de asemenea cu doar trei ani înainte pentru rolul său din drama juridică „The Accused”. În anii care au trecut de atunci, ea a mai fost nominalizată de două ori la Oscar, însă statueta a mers de fiecare dată la altă actriță.

Cel mai recent, ea a fost nominalizată în 2024 la Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar grație interpretării ei din drama biografică „Nyad”, însă statueta la categoria respectivă a fost câștigată cu doi ani în urmă de Da’Vine Joy Randolph pentru rolul din comedia dramatică „The Holdovers”.

Regizorul Jonathan Demme, alături de Jodie Foster și Anthony Hopkins cu Oscarurile câștigate în 1992, FOTO: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Alte două filme populare din anii ’90, în top 10 filme pe HBO Max

Clasamentul intern al platformei arată de asemenea că „Se7en”, filmul din 1995 al lui David Fincher cu Morgan Freeman și Brad Pitt în căutarea unui criminal în serie, și „Cu ochii larg închiși”, lungmetrajul din 1999 cu Tom Cruise și Nicole Kidman în rolul unui cuplu căsătorit cu probleme, se numără de asemenea printre cele mai urmărite filme disponibile în prezent pe HBO Max. „Se7en” ocupă poziția a șaptea în clasament, în timp ce „Cu ochii larg închiși”, ultimul film realizat vreodată de Stanley Kubrick, ocupă ultima poziție din clasamentul top 10.

Motivul pentru care filme lansate cu ani în urmă reapar ocazional spectaculos în topurile clasamentelor de streaming ține de o particularitate a Hollywood. O parte considerabilă a filmelor realizate înainte de noua eră a streaming-ului nu au fost produse de marile studiouri consacrate precum Universal Pictures, Warner Bros, Paramount sau TGM, care acum au ajuns să fie fie deținute de giganți ai divertismentului din SUA precum Skydance sau Amazon MGM, ce difuzează titlurile din cinematecile lor pe propriile platforme de streaming.

Iar studiourile sau părțile care dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra unor astfel de filme „libere” obișnuiesc, în practică, să le scoată la licitație ocazional, pentru perioade limitate de timp. Asta înseamnă că un film precum „Tăcerea mieilor”, care poate fi văzut acum pe HBO Max, ar putea fi vizionat peste un an pe Netflix.

Interesul publicului arată apoi dacă decizia de a plăti pentru drepturile de difuzare a lor pentru o perioadă limitată a fost inspirată sau nu.