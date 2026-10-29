Unul dintre cele mai valoroase monumente din București are imensă bulină roșie. Fragilitatea unui palat care amintește de castelele de pe Valea Loirei 

În intersecția dintre două mari bulevarde din București domnește Palatul Ministerului Agriculturii și Domeniilor, azi numit Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Spectaculoasa clădire e reprezentativă pentru arhitectura elevată a Micului Paris, dar și pentru modernizarea României la sfârșit de secol al XIX-lea.

Palatul a fost proiectat de arhitectul elvețian Louis Blanc într-o perioadă în care nou înființatul regat al regelui Carol I avea nevoie de clădiri publice monumentale.

Monumentul de arhitectură este unul din puținele edificii din Capitală în care funcționează de la început și până astăzi aceeași instituție.

Citește, pe B365.ro, istoria acestui valoros monument în pericol de prăbușire la primul cutremur major.