Unul dintre cele mai vechi cazuri nerezolvate din Franța ajunge, în sfârșit, în instanță. Ce riscă părinții „micii martire de pe A10”

Sfârșitul unei așteptări extraordinare: părinții lui Inass Touloub, o fetiță de patru ani găsită moartă și mutilată în 1987 pe marginea autostrăzii A10, vor apărea luni în fața Curții de Judecată a județului Loir-et-Cher din Blois, la 39 de ani de la comiterea faptelor, transmite AFP.

Ședința de judecată urmează să înceapă dimineață. Procesul marchează finalul unuia dintre cele mai vechi „cazuri nerezolvate” din Franța, care a făcut obiectul mai multor cărți și seriale documentare. Se preconizează că procesul va dura până pe 18 noiembrie.

„Mica martiră de pe A10”, găsită moartă într-un șanț

Inass Touloub a fost supranumită „mica martiră de pe A10” din cauza numeroaselor urme de abuzuri descoperite pe corpul ei. Mama ei va fi judecată pentru „tortură și acte de barbarie care au dus la moarte” fără intenția de a o ucide, iar tatăl pentru „complicitate”.

În vârstă de 72, respectiv 74 de ani, amândoi riscă închisoarea pe viață.

Cazul a început pe 11 august 1987, odată cu descoperirea cadavrului mutilat al fetiței într-un șanț de pe autostrada A10 de către doi agenți ai autostrăzii din Suèvres, un sat din departamentul Loir-et-Cher, situat între Orléans și Tours. Nimeni nu anunțase dispariția ei.

Campanie uriașă pentru identificarea fetiței

Misterul privind identitatea victimei și a autorilor crimei, nerezolvat timp de decenii, a fost o adevărata saga judiciară

Cadavrul prezenta urme de violență, printre care arsuri provocate de un fier de călcat și cicatrici cauzate de mușcături umane, atribuite unei femei, conform constatărilor medicilor legiști consultați de AFP.

Rămânând fără piste, jandarmeria a lansat cel mai mare apel la informații inițiat vreodată în Franța pentru a încerca să identifice fetița.

Semnalamentele ei au fost difuzate în peste 30 de țări, iar fotografia ei a fost afișată în 65.000 de școli și 30.000 de primării.

Primul indiciu adevărat a venit de la o probă ADN în 2018

Două hotărâri de clasare pronunțate în 1991 și 1997, după cercetări fără rezultat, au lăsat acest caz nerezolvat.

Însă în 2018, la peste 30 de ani de la fapte, anchetatorii au reușit să ajungă la părinți, grație unei probe de ADN prelevate de la fratele victimei într-un caz de violență.

Compararea cu baza de date națională automatizată a amprentelor genetice (FNAEG) a relevat o potrivire cu urmele de ADN găsite pe hainele micuței Inass și pe pătura în care era înfășurată.

Victima a fost identificată, iar părinții ei au fost reținuți în iunie 2018.

Cu toate acestea, cazul a mai trebuit să aștepte încă opt ani până la desfășurarea procesului. Mai multe recursuri formulate de părinți și de Parchetul din Blois împotriva ordonanței de punere sub acuzare a judecătorului de instrucție au întârziat procedura.

În septembrie 2024, Curtea de Casație a deschis în cele din urmă calea către un proces și a validat capetele de acuzare inițiale.

Părinții s-au acuzat unul pe altul

Halima El Bakhti, mama, va trebui să răspundă pentru fapte „intenționate, numeroase și eșalonate în timp” care au dus la moartea fiicei sale, potrivit unui raport al anchetatorilor consultat de AFP.

Judecat pentru „complicitate”, soțul ei, Ahmed Touloub, este, la rândul său, bănuit că ar fi avut „cunoștință de violențele” exercitate de soția sa.

În timpul arestului preventiv, părinții, care au avut în total șapte copii, printre care și Inass, nu au recunoscut că ar fi autorii violențelor care au dus la moartea fiicei lor, acuzându-se reciproc de violență domestică.

Micuța Inass, care astăzi ar fi avut 43 de ani, se odihnește în cimitirul din Suèvres, aproape de locul unde i-a fost descoperit trupul neînsuflețit. Locuitorii comunei continuă să îngrijească și să înflorească mormântul ei în mod regulat.

Procesul „este un prim pas pentru a reda puțină demnitate acestei fetițe care și-a pierdut identitatea”, a declarat pentru AFP Agathe Morel, avocată a asociației „Enfance et partage”.