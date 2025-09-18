Unul dintre criminalii în serie ai României, la un pas de eliberare. Suto Ferenc a ucis patru oameni și avea o „listă neagră”

Suto Ferenc, un bărbat condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a patru persoane, ar putea fi pus în libertate după ce Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului și i-a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață cu 25 de ani de închisoare, pe care i-a executat deja, transmit Bihon și Ebihoreanul.

Ferenc, în vârstă de 60 de ani, originar din satul Ser, județul Satu Mare, a adunat deja 25 de ani de închisoare, iar legea îi dă dreptul să fie pus în libertate.

Hotărârea pronunțată miercuri de către Tribunalul Bihor nu este definitivă. Însă este posibil ca procurorii să nu o conteste, precizează Ebihoreanul.

Vechiul Cod penal, sub efectul căruia bărbatul a fost condamnat, prevede expres că dacă un condamnat la detențiune pe viață împlinește 60 de ani în timpul executării pedepsei, aceasta se transformă automat în 25 de ani de închisoare.

Cum Suto Ferenc a împlinit recent 60 de ani, instanța a fost obligată să-i transforme pedeapsa în una cu termen. Noul Cod penal, intrat în vigoare în 2014, este mai dur: limita de vârstă pentru închisoarea pe viață a crescut de la 60 la 65 de ani, iar înlocuirea pedepsei nu mai este automată. Judecătorii decid, de la caz la caz, dacă o transformă în 30 de ani de închisoare și numai dacă apreciază că persoana nu mai reprezintă un pericol, explică sursa citată.

Cadavre ascunse, lista răzbunării

Suto Ferenc era descris de consăteni ca fiind un bărbat impulsiv, care umbla cu cuțite și topor la brâu.

În 1989, bărbatul a avut prima condamnare – un an de detenție pentru tăinuire și furt. După eliberare, în 1992, s-a angajat ca ajutor de cioban în județul Arad. După ce a pierdut câteva oi, stăpânul turmei l-a certat, l-a pălmuit și l-a alungat.

La șase luni după incident Suto s-a întors. L-a pândit pe cioban dimineața, i-a sărit în spate, l-a trântit la pământ și i-a zdrobit fața cu un box improvizat dintr-un corn de cerb. Apoi i-a dus trupul pe malul Mureșului și l-a îngropat.

A doua victimă a sa a fost în septembrie 1995, când Suto și un consătean au primit un pont despre un bătrân din Sălaj, Kiss András, că ar vinde tablouri și icoane rare în străinătate. Cei doi au intrat în casa bătrânului și l-au ucis cu cuțitele.

După ce l-au ucis, au ascuns trupul sub pat, apoi au luat patru tablouri de valoare pe care le-au vândut în Carei.

În 1996, s-a răzbunat pe un cumnat cu care se certase, căruia i-a distrus butaşii de vie, pe un vecin, căruia i-a incendiat căpiţele cu fân, iar unei consătence i-a spart de trei ori magazinul, furându-i marfa pe care a încercat apoi să i-o vândă femeii la jumătate de preţ.

În august 1997, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru furt şi distrugere. N-a executat toată pedeapsa, a fost liberat condiţionat în septembrie 1999. Când a ieşit, avea deja întocmită lista cu numele oamenilor pe care trebuie să se răzbune, de la polițiști până la soția care divorțase de el, potrivit Libertatea.

În primăvara lui 2000, Ferenc a intrat peste femeie în casă, pe care a bătut-o, legat-o de un stâlp și mai apoi a violat-o.

A treia victimă a bărbatului a fost un prieten de-ai săi, Zoltán Juhász Kiss, cunoscut sub porecla „Cobra”. Împreună, cei doi au spart mai multe case, dar și un magazin și un bar. Patroana magazinului i-ar fi promis bani lui „Cobra” ca să-i ajute pe polițiști să-l prindă pe Suto.

Temându-se că va fi trădat, pe 20 iunie 2000 Suto l-a ucis pe Kiss cu toporul și cuțitul. Două zile mai târziu l-a omorât și pe un bărbat de 71 de ani, din Ser, care îl reclamase cu câțiva ani înainte la Poliție. Bărbatul și-a recunoscut faptele, iar în 2001 a primit închisoare pe viață.