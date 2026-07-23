Unul dintre marinarii răniți pe nava lovită de drone în Marea Neagră a murit la spitalul din Tulcea unde era internat

Unul dintre cei trei marinari răniți pe nava Gas Libon, lovită marți de o dronă marină în Marea Neagră, a murit joi la Spitalul Județean din Tulcea, a declarat managerul spitalului, Tudor Ion Năstăsescu pentru HotNews.

Bărbatul care a decedat avea 45 de ani și suferise cele mai grave arsuri dintre cei trei marinari răniți pe navă și internați la Tulcea.

Alți doi marinari sunt internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean, în stare stabilă, a precizat managerul Tudor Ion Năstăsescu.

Cum s-a produs incidentul

O explozie urmată de incendiu s-a produs în noaptea de 20 spre 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion Liberia, care naviga în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 14 mile marine (40 de kilometri) de localitatea Sfântu Gheorghe.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat inițial, marţi, că nava a fost lovită de două rachete, dar marinarii de la bordul petrolierului au indicat trei lovituri cu drone.

Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

Cei 17 membri ai echipajului s-au refugiat la prova după izbucnirea incendiului, fiind apoi evacuați de echipele de salvare ale Departamentului pentru Situații de Urgență. Membrii echipajului au fost transportați la Sulina și, ulterior, la Tulcea.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un mesaj publicat în mediul online, că, în cursul nopții de luni spre marți, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”.

Incidentul a fost descris de șeful statului drept „cel mai probabil, parte a agresiunii Federației Ruse”: „Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a scris Nicușor Dan.