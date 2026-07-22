Cum arată acum petrolierul lovit în Marea Neagră. Noi imagini din elicopter

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a anunțat miercuri că elicopterul care a survolat zona în care se află nava comercială Gas Lisbon a detectat că incendiul de la bordul petrolierului nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă în apropiere se înregistrează în continuare temperaturi ridicate.

Astfel, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a executat, în cursul zilei, o misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava comercială afectată de incendiul produs în largul Mării Negre.

Petrolierul lovit în Marea Neagră. VIDEO: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

„Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o evaluare a situației cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. În urma verificărilor s-a constatat că incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă în zona afectată se înregistrează în continuare temperaturi ridicate”, a transmis DSU, în comunicat.

În aceste condiții, accesul la navă nu poate fi realizat în siguranță în acest moment, fiind necesară continuarea monitorizării evoluției situației până la diminuarea riscurilor.

Petrolierul lovit în Marea Neagră. FOTO: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

De asemenea, o nouă misiune de cercetare aeriană este planificată pentru joi, în cazul în care condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia.

„În funcție de rezultatele evaluării, vor fi stabilite măsurile operative ce se impun. Autoritățile competente continuă monitorizarea permanentă a situației și vor informa opinia publică în funcție de evoluția acesteia”, au adăugat reprezentanții DSU.

Petrolierul lovit în Marea Neagră. FOTO: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 20 spre 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion Liberia, care naviga în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 14 mile marine de localitatea Sfântu Gheorghe.

Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, notează Agerpres.

Autoritățile au intervenit pentru salvarea membrilor de echipaj. Trei dintre ei au fost răniți și internați la spitalul din Tulcea, iar ceilalți au fost cazați și urmează să fie repatriați.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un mesaj publicat în mediul online, că, în cursul nopții de luni spre marți, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”.

„La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. (…) Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a scris Nicușor Dan.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat, marţi după-amiază, că nava a fost lovită de două rachete, în timp ce marinarii de la bordul petrolierului au indicat trei lovituri cu drone.

Nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc, a transmis Autoritatea Navală Română.