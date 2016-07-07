UPDATE Cine a ajuns viceprimar al capitalei in echipa Gabrielei Firea: Tudor Tim Ionescu, celebru in presa de scandal

​Aurelian Badulescu(PSD+UNPR) si Tudor Tim Ionescu (ALDE), cunoscut in presa sub numele de Tudy, sunt noi viceprimari ai capitalei alesi joi de majoritatea PSD+UNPR+ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Tudor Ionescu a fost stagiar la Parlamentul Europen din partea PNL, insa si-a dat demisia dupa ce click.ro a prezentat o serie de imagini din viața privată a acestuia.

Aurelian Badulescu este de profesie avocat, acesta fiind cunoscut presei prin faptul ca l-a aparat pe unul dintre bodyguarzii lui Gigi Becali si pe Gigi Becali.

Ce propuneri au facut grupurile politice din CGMB pentru cele doua locuri de viceprimar:

– PSD+UNPR – Aurelian Badulescu – 28 voturi pentru

– USB – nu a facut nicio propunere

– PNL – Catalin Deaconescu – 9 voturi pentru

– ALDE Ionescu Tudor Tim – 28 voturi pentru

– PMP – Lucian Iliescu – 9 voturi pentru

UPDATE: Declaratii Tudor Tim Ionescu

„Este o zi importanta pentru mine si pentru ALDE. Este importanta din doua puncte de vedere. Ma onoreaza ca am fost propus de ALDE dintre cei 4 consilieri pentru a ocupa functia de viceprimar. Ce ma bucura este ca din cei patru, trei sunt tineri. Eu si colegii mei vom depune toate eforturile pentru a sluji cat mai bine in serviciul cetenelilor. Oricare din ce trei colegi ar fi putut fi propunerea ALDE, sunt persoane extrem de capabile alaturi de care sunt mandru sa fac echipa. Al doilea motiv pentru care ma bucur este ca majoritatea consilierilor alesi in functie m-au votat. Tin sa le multumesc, nu stiu cine sunt, dar le multumesc, iar pentru cei care nu m-au votat, tin sa ii asigur ca vom lucra impreuna, vom constri impreuna”, a declarat Tudor Tim Ionescu.

Intrebat de jurnalisti ce il recomanda pentru aceasta functie, Tudor Tim Ionescu a declarat ca are trei facultati si 5 ani experienta in antreprenoriat.

„Am terminat trei facultati, una pe comert international, una pe stiinte politice, amandoua in Bruxelles, doua mastere ambele in Bruxelles, unul pe politica comparata si unul pe studii europene. De aceea, ca sa raspund la intrebarea d-voastra, optiunile mele se dirijeaza in zona Uniunii Europene, a relatiilor internationale. Nu trebuie sa va spun ca Uniunea Europeana trece printr-un moment foarte dificil. In acest moment este un mare un semn de intrebare legat de motivul existentei sale, referendumul din Marea Britanie. Din acest motiv si eu si colegii mei, ne vom dedica eforturile pentru a cladi nu numai capitala, dar si pentru a cladi Uniunea Europeana un pic si in Bucuresti”, a explicat Tudor Tim Ionescu.

Intrebat de jurnalisti despre aparitiile din presa de scandal, Tudor Tim Ionescu a declarat ca nu doreste sa comenteze viata sa personala.

Intrebat despre planurile pe care le are la Primaria Capitalei, Tudor Tim Ionescu a declarat ca vrea un oras „pet friendly”.

Declaratii Aurelian Badulescu

„Urmeaza ca doamna primar general sa ne repartizeze atributiile. Pana la acest moment nu au fost discutate aceste atributii, urmand ca zilele urmatoare sa se stabileasca atributiile si domeniile pe care le vom avea. Eu cred ca ma pot ocupa de orice este nevoie in Bucuresti, de toate problemele, in masura in care putem aduce un plus in rezolvarea problemelor si a calitatii vietii”, a declarat Aurelian Badulescu dupa alegerea in functie.

Intrebat ce parere are despre faptul ca va fi coleg cu Tudor Tim Ionescu, acesta a declarat ca bucurestenii l-au ales.

„Eu vreau sa va spun ca dumnealui a fost ales de bucuresteni, poate de d-voastra, de familiile d-voastra, eu nu pot decat sa il privesc ca pe un coleg in aceasta echipa. Acestea sunt lucruri care pot fi speculate de fiecare persoana in parte”, a spus Aurelian Badulescu.

„Eu inainte de a fi ales de catre bucuresteni, am fost avocat, poate si d-voastra ati avut probleme acasa. Avocatul, preotul si doctorul vine acolo unde este chemat”, a declarat Aurelian Badulescu referitor la faptul ca a fost avocatul lui Gigi Becali.

Notă editorială (13 octombrie 2026): Titlul și mai multe pasaje ale acestui articol, publicat inițial la 7 iulie 2016, au fost editate pentru a elimina detalii privind viața privată care nu sunt relevante pentru subiectul de interes public. Informațiile referitoare la alegerea viceprimarilor Capitalei au fost păstrate.