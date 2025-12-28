Uraniu dispărut în Niger. Guvernul respinge acuzația de furt: „Nu poți fura ceea ce deții în mod legitim”

Regimul militar din Niger a respins sâmbătă „cu cea mai mare fermitate” acuzaţiile de furt aduse împotriva sa, după deschiderea la Paris a unei anchete pentru furt organizat legată de dispariţia uraniului de la o mină operată anterior de grupul francez Orano, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Junta militară care conduce Nigerul de la lovitura de stat din iulie 2023 revendică suveranitatea asupra resurselor minerale ale ţării, inclusiv uraniul.

La câteva săptămâni după anunţarea naţionalizării sitului Somair în iunie, regimul de la Niamey a anunţat că pune pe piaţa internaţională uraniul produs de această filială a gigantului francez Orano (fosta Areva), situată la Arlit, în nordul Nigerului.

La sfârşitul lunii noiembrie, Orano a avertizat într-un comunicat că un transport de uraniu a părăsit situl Somair, deţinut anterior în proporţie de 63,4% de gigantul francez şi de 36,6% de statul Niger. La mijlocul lui decembrie, la Paris a fost deschisă o anchetă pentru furt organizat cu scopul de a servi interesele unei puteri străine, în urma dispariţiei uraniului de la mina Somair.

„Republica Niger respinge cu cea mai mare fermitate orice retorică, asimilând cu furtul exercitarea suveranităţii sale asupra unei resurse naţionale”, a reacţionat sâmbătă seara în presa oficială ministrul minelor din Niger, colonelul Ousmane Abarchi.

„Vânzarea sau furtul este o derivă retorică periculoasă, iresponsabilă şi ruşinoasă”, a adăugat el. „Nu poţi fura ceea ce deţii în mod legitim”, a continuat Arbachi.

La rândul său, ministrul justiţiei din Niger, Alio Daouda, a afirmat că Orano a lăsat în urmă 58 de miliarde de franci CFA în datorii neplătite şi a acuzat grupul că „întotdeauna a subestimat conţinutul uraniului” din Niger. „Între Niger şi Orano, cine a furat pe cine?”, a întrebat el retoric.

De la venirea la putere, junta nu şi-a ascuns dorinţa de a apela la noi parteneri, precum Iranul sau Rusia, aceasta din urmă exprimându-şi în iulie interesul de a exploata uraniul din Niger. În decembrie 2024, Orano a recunoscut pierderea controlului operaţional asupra celor trei filiale miniere ale sale din Niger: mina Somair, mina Cominak (închisă din 2021) şi zăcământul de la Imouraren.

Orano, al cărei capital este deţinut în proporţie de peste 90% de statul francez, a iniţiat mai multe proceduri de arbitraj internaţional împotriva statului Niger.

La sfârşitul lui septembrie, compania a anunţat o hotărâre judecătorească în favoarea sa privind mina Somair. Potrivit Orano, instanţa a ordonat Nigerului să nu vândă uraniul produs de Somair, al cărui sit conţine aproximativ 1.300 de tone de concentrat, reprezentând o valoare de piaţă de 250 de milioane de euro.

Nigerul furnizează 4,7% din producţia mondială de uraniu natural, potrivit datelor din 2021 ale agenţiei de aprovizionare a Euratom (ESA).