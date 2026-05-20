Urmărire cu avioane NATO deasupra Europei: O dronă a băgat în buncăre conducerea unei țări din flancul estic și a oprit toate zborurile

La o zi după ce o dronă a fost doborâtă în Estonia de un avion F-16 condus de un român, spațiul aerian al Lituaniei a fost încălcat. Populația a fost avertizată prin mesaje pe telefon, zborurile au fost oprite, iar conducerea țării a fost adăpostită de urgență, potrivit AFP, citată de News.ro.

Miercuri, la ora locală 10:20, armata lituaniană a declanșat o alertă aeriană după detectarea unui aparat de zbor suspect provenit din Belarus, care a intrat în spațiul aerian național în direcția Lentvaris, un orăşel situat la vest de Vilnius. Ulterior, drona și-a schimbat direcția și a fost urmărită de avioane ale NATO.

„Alerta aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”, a fost mesajul primit de locuitorii capitalei pe telefoanele mobile.

În mod simultan, protocoalele de urgență au fost activate la cel mai înalt nivel în instituțiile statului. Preşedintele Gitanas Nauseda şi prim-ministrul Inga Ruginiene au fost conduşi imediat la adăposturi securizate pentru a fi protejați de un eventual impact.

Deputaţii din Seimas, parlamentul lituanian, au fost conduşi, la rândul lor, într-un adăpost subteran. „Din cauza riscului de atac aerian, rugăm toate persoanele prezente în clădire să se îndrepte către cel mai apropiat adăpost”, spunea un anunţ difuzat prin interfonul Parlamentului.

Zborurile de pe aeroportul internațional Vilnius au fost suspendate, în timp ce aeronave NATO urmăreau drona.

Dronă, doborâtă de un F-16 românesc

Un avion de vânătoare F-16 românesc al NATO a doborât marți o dronă deasupra Estoniei. Aparatul de zbor venise dinspre Rusia și intrase în spațiul aerian estonian prin partea de sud-est a țării.

Drona a fost supravegheată încă dinainte de a trece granița. Decizia de a o doborî cu o rachetă a fost luată rapid, pentru a proteja populația civilă și infrastructura locală.

Incidentul din Estonia pare să fie cel mai recent caz în care bruiajul electronic al rușilor a deviat UAV-urile ucrainene cu rază lungă de acțiune către teritoriul Alianței, a scris The Guardian.

În timp ce Rusia susține că Ucraina atacă din țările baltice, acestea resping acuzațiile și acuză Moscova de manipulare.