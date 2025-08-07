„Următoarea vei fi tu!” Judecătoarea din Republica Moldova care a condamnat-o la închisoare pe bașcana Găgăuziei este amenințată cu moartea

Judecătoarea Ana Cucerescu, care a pronunțat decizia de condamnare la 7 ani de închisoare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost amenințată cu moartea și a devenit victima unei campanii de intimidare, anunță autoritățile din Republica Moldova.

Informațiile au fost prezentate de președintele Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova, Sergiu Caraman, și de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova. Pe lângă coroana de flori funerare care urma să-i fie livrată, aceasta a primit pe telefonul mobil o fotografie cu o persoană decapitată, cu mesajul:

„Ai primit cadoul nostru? Următoarea vei fi tu”. Mai mult, potrivit autorităților de la Chișinău, membri ai familiei Guțul au închiriat recent un apartament în blocul unde locuiește magistrata.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate acțiunile concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători care pronunță hotărâri în cauze de interes public major, precum și amenințările împotriva unor membri ai Consiliului. Într-un caz recent, judecătorul care a examinat dosarul Evgheniei Guțul a fost supus unor presiuni constante și amenințări grave: mesaje directe cu amenințări cu moartea, fotografii macabre, cu imagini de persoane asasinate, apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții. Un membru al Consiliului Superior al Magistraturii a fost, la rândul său, vizat de amenințări similare, cu scopul de a-l constrânge să acționeze împotriva legii și propriei conștiințe. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci indicii ale unei campanii concertate menite să submineze independența justiției”, se arată într-un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii.

A primit o coroană funerară

Pe data de 31 iulie, judecătoarea a fost apelată prin aplicația Viber, cu un mesaj generat de robot: „Bună! Vino la morgă centrala ….”. Tot atunci, a fost comandată și achitată o așa-numită „livrare de flori”, destinată magistratei Cucerescu, care urma a fi transmisă prin curier la data de 1 august 2025. „Livrarea de flori”, în realitate era o coroană funerară.

Pe 1 august, magistrata a primit un mesaj prin care este întrebată dacă a primit “cadoul”, cu referire la coroana funerară. Mesajul a fost urmat de o imagine cu o persoană decapitată și textul „Tu ești următoarea”. Mesajele au fost scrise în limba rusă și trimise de pe un număr de telefon din Federația Rusă. Ulterior, la 4 și 5 august 2025, de la același număr au fost efectuate mai multe apeluri la Serviciul de Urgență “112”, prin care se reclama alerte false precum că la adresa unde aceasta locuiește judecătoarea s-ar fi întâmplat mai multe incidente, iar la judecătoria unde urma să fie pronunțată sentința este amplasat un material explozibil.

Poliția investighează aceste cazuri sub aspectul articolului 349 din Codul Penal al Republicii Moldova – “Amenințare asupra unei persoane cu funcții de răspundere” cu examinarea versiunii, dacă aceasta a fost comisă în interesul unei organizații criminale.

Bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată de o instanță de la Chișinău în data de 5 august. Potrivit procurorilor, Guțul a fost implicată într-o direcționare sistematică de fonduri necontabilizate în perioada 2019-2022 pentru a finanța partidul pro-moscovit „Șor”, acum interzis, înființat de Ilan Șor, un om de afaceri pro-rus în exil, condamnat pentru fraudă în Republica Moldova.