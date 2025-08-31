Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri „precise” de trimitere de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict

Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate post-conflict ce vor avea sprijinul capabilităților americane, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu pentru Financial Times publicat duminică, transmite Reuters.

„Președintele (american Donald) Trump ne-a asigurat că va exista (o) prezență americană în cadrul dispozitivului de securitate (backstop)”, a afirmat Ursula von der Leyen, adăugând că „acest lucru a fost clar și afirmat în mod repetat”, citează Agerpres.

Desfășurarea ar urma să includă potențial zeci de mii de trupe conduse de europeni, susținute de asistență din partea Statelor Unite, inclusiv prin sisteme de control și comandă, precum și de mijloace de informații și supraveghere, scrie Financial Times, adăugând că acest aranjament a fost convenit la o întâlnire între președintele american Donald Trump, cel ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni.

Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul Keir Starmer, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și șefa Comisie Europene, Ursula von der Leyen, sunt așteptați să reunească joi la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt cu privire la Ucraina, a mai relatat Financial Times, citând trei diplomați informați despre aceste planuri.