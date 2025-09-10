Ursula von der Leyen susține un discurs despre starea Uniunii, în ziua în care dronele rusești au ajuns în Polonia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își va prezenta miercuri prioritățile pentru anul următor, după o vară dificilă, dominată de un acord comercial foarte criticat cu SUA și pe fondul războiului din Ucraina care pare departe de final, scrie Reuters.

Ursula Von der Leyen va susține miercuri un discurs despre starea Uniunii în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

Fosta ministră germană a apărării și-a asigurat anul trecut un al doilea mandat de cinci ani și s-a angajat să se concentreze pe consolidarea apărării Europei în fața temerilor crescânde legate de Rusia și pe stimularea competitivității economice a continentului.

Ea a susținut, de asemenea, un sprijin puternic pentru Ucraina prin continuarea ajutorului financiar și prin impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei.

Cu toate acestea, șefa executivului european a fost criticată în mod considerabil pentru acordul comercial pe care l-a încheiat cu Trump în iulie.

În cadrul acestui acord, UE a acceptat să elimine taxele vamale pentru produsele industriale americane, să faciliteze accesul produselor agricole americane și să accepte taxe vamale americane de 15% pentru majoritatea exporturilor sale.

Mulți politicieni și comentatori europeni au criticat acordul ca fiind dezechilibrat în favoarea SUA, iar Francois Bayrou, prim-ministrul Franței de atunci, l-a calificat drept un act de supunere.

Oficialii UE au declarat că a fost cel mai bun acord pe care l-au putut obține, că a evitat un război comercial și că a oferit o certitudine vitală pentru companiile europene. Acesta a reflectat, de asemenea, reticența liderilor țărilor UE de a escalada tensiunile cu Trump, în special având în vedere rolul cheie al Washingtonului în securitatea Europei.

Comisia von der Leyen și-a propus în acest an o serie de politici menite să reducă birocrația pentru industriile aflate în dificultate și să ajute firmele europene să concureze cu rivalii din China și SUA.

Unele industrii au salutat aceste măsuri, dar altele spun că Comisia a făcut prea puțin pentru a pune în aplicare un plan de competitivitate elaborat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru a îmbunătăți productivitatea și investițiile în Europa.

„Nu cred că am văzut încă schimbarea radicală în acest domeniu pe care Draghi a solicitat-o și nu sunt sigură că vina aparține doar Comisiei”, a declarat pentru Reuters Simone Tagliapietra, cercetător principal la think tank-ul Bruegel, adăugând că și guvernele naționale poartă o parte din responsabilitate.

Însă eforturile sale de simplificare a birocrației UE au fost criticate de europarlamentari și de activiștii de stânga din UE, care consideră că acestea slăbesc legislația de mediu și responsabilitatea corporativă.

Un grup de 470 de organizații neguvernamentale a emis o declarație înaintea discursului său, denunțând „campania de dereglementare” a Comisiei sale.