USR a sărbătorit 10 ani de la înfiinţarea partidului, la Timişoara, mai multe fotografii de la evenimentul privat fiind publicate pe pagina oficială a formaţiunii. Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a participat la eveniment, informează News.ro.

„Acum 10 ani, ne-am adunat pentru că ne săturaserăm de corupţia şi privilegiile lor. Ne săturaserăm să ni se spună „aşa merge România, nu ai ce face”. Ba aveam ce face. Nu ne-au dat prea multe şanse la început, dar am spart o barieră politică, un partid nou intra în Parlamentul României. De atunci, continuăm cu aceeaşi încăpățânare: în Parlament, în primării, în Guvern. Arătăm că se poate şi altfel”, scrie USR în postare.

„Au fost 10 ani de luptă, 10 de construit. Vă mulţumim că ne-aţi fost alături în ultimii 10 Ani! Continuăm. Pentru o Românie dreaptă, modernă şi fără privilegii”, se mai arată în postare.

Potrivit imaginilor publicate de USR, la eveniment a participat şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Prezența lui Ilie Bolojan la evenimentul USR survine în contextul în care conducerea PNL l-a mandatat pe președinte să înceapă discuțiile pentru un „pol de modernitate” care să fie o alternativă la alegerile viitoare la PSD și AUR.

Semnale similare au venit și din partea președintelui USR, Dominic Fritz care, pe 27 octombrie, la TVR 1, spunea că pentru alegerile parlamentare din 2028 trebuie construită o soluție de majoritate „care poate să guverneze și fără PSD, și fără AUR”, iar, „pentru asta e clar că USR trebuie să își caute aliați – și PNL este unul dintre acești aliați”.