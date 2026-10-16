USR a anunțat cum va vota la învestirea guvernului Luca Niculescu

Comitetul Politic al USR a decis, cu unanimitate de voturi, să voteze împotriva învestirii de către Parlament a guvernului condus de către Luca Niculescu. Decizia oficializează poziția anunțată anterior de către președintele Uniunii, Dominic Fritz.

Motivul opoziției USR față de instalarea echipei lui Luca Niculescu la Palatul Victoria este prezența în cabinet a miniștrilor desemnați de către PSD, partid pe care Uniunea îl acuză că vrea să revină la un mod de guvernare caracterizat de „risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor și blocarea reformelor”.

USR nu vrea să gireze noul guvern

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

USR susține că România are nevoie de reforme reale, responsabilitate în cheltuirea fondurilor publice, independența justiției și respect față de cetățeni.

„USR nu va gira, prin votul său, întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea României”, se mai spune în comunicatul USR.

Fritz a exclus deja un acord politic cu noul guvern

Pe 13 octombrie, Dominic Fritz anunța, într-o emisiune la Digi24, că partidul său nu va vota învestirea guvernului Niculescu și nici măcar nu ia în calcul un acord politic cu noul premier, acord pe care liderul PNL Ilie Bolojan, l-a menționat ca posibil pentru ca liberalii să contribuie la stabilitatea economică a țării în următoarele luni.

Bolojan spunea că partidul său ar putea susține Guvernul pentru atingerea a trei obiective: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale; punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor; folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.

În schimb, Fritz a exclus orice înțelegere cu un guvern din care face parte PSD. „Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise. Tocmai de aceea momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștri PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România și într-o anumită limită de ținte de deficit, de exemplu, dar și să dea drumul la bani, așa cum își dorește PSD”, motiva președintele USR.