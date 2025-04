USR anunță că va ataca în instanță decizia BEC care îi interzice să-i facă campanie lui Nicușor Dan: Un abuz

Uniunea Salvați România (USR) acuză o „cenzură politică mascată sub argumente birocratice” și anunță că va contesta în instanță decizia Biroului Electoral Central (BEC) care a stabilit că partidul nu poate face campanie electorală în favoarea candidatului independent Nicușor Dan, după și-a retras sprijinul pentru propria candidată, Elena Lasconi.

„USR ia decizii politice în baza unor principii clare. În acest caz, vorbim despre susținerea candidatului proeuropean care are cele mai mari șanse să intre în turul doi”, a transmis duminică formațiunea, într-un comunicat în care denunță public hotărârea BEC pe care o consideră „fără precedent”.

USR acuză o încălcare flagrantă a libertății de exprimare

Partidul consideră că hotărârea BEC creează un precedent periculos și limitează libertatea de exprimare a partidelor în campaniile electorale.

Reprezentanții formațiunii acuză o „cenzură politică mascată sub argumente birocratice”, afirmând că BEC nu are autoritatea de a decide direcția strategiei electorale a unui partid politic.

„Decizia BEC a fost luată în urma unei sesizări depuse de AUR și reprezintă o încălcare flagrantă a libertății de exprimare și a dreptului democratic fundamental al unui partid politic de a comunica public susținerea pentru un candidat proeuropean care, în mod realist, poate împiedica o finală între doi extremiști”, se mai arată în poziția oficială a USR.

Formațiunea critică argumentul BEC potrivit căruia susținerea exprimată public pentru Nicușor Dan ar crea aparența că USR are doi candidați la alegerile prezidențiale. USR susține că, prin decizie internă a forurilor statutare, sprijinul pentru Elena Lasconi a fost retras, iar direcția politică actuală este clară și transparentă.

„USR nu are voie să posteze pe paginile sale mesaje de susținere pentru Nicușor Dan, pentru că BEC consideră că astfel ar apărea «doi candidați ai USR», ceea ce este o aberație în condițiile în care prin decizie internă a partidului a fost clarificat acest aspect. Pe această logică, dacă Elena Lasconi ar fi decis de bunăvoie să se retragă din cursă și să îl susțină public pe Nicușor Dan, nici ea și nici USR nu ar fi avut voie să o spună în mod oficial. Este o decizie aberantă, care nu are nicio legătură cu principiile democratice”, mai susțin reprezentanții partidului.

USR mai afirmă că, în ciuda deciziei, membrii săi vor continua să transmită mesaje de sprijin pentru Nicușor Dan în mod individual, prin canale personale de comunicare și acțiuni directe.

„Vom apăra libertatea de exprimare până la capăt. Este inadmisibil ca într-o democrație europeană un partid să nu poată renunța la sprijinul pentru un candidat și să-și redirecționeze susținerea către altul, în funcție de datele sociologice, de contextul politic și de interesul național. Acestea sunt premisele unei decizii politice responsabile (…) Până la decizia instanței, vom face campanie în stradă și pe paginile noastre personale și-i încurajăm pe toți cei care doresc să ducă mesajele lui Nicușor Dan mai departe să facă la fel”, a spus și Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al USR și unul dintre cei care au luat decizia de retragere a sprijinului pentru Lasconi.

Nicușor Dan: „Orice persoană are dreptul să se răzgândească”

USR „nu poate face campanie electorală de orice fel” unui alt candidat la alegerile prezidențiale, atât timp cât partidul are un candidat, Elena Lasconi, a decis sâmbătă Biroul Electoral Central. Instituția a admis o sesizare a AUR referitoare la campania electorală desfășurată de USR în favoarea candidatului independent Nicușor Dan.

Candidatul independent Nicușor Dan a reacționat spunând că membrii USR pot susține campania sa în mod individual, în calitate de cetățeni. „Oamenii din USR pot să facă o campanie pentru mine. Într-o democrație, orice persoană are dreptul inclusiv să se răzgândească”, a spus el, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Dan a precizat că, din punctul său de vedere, BEC poate emite decizii legate de acțiunile oficiale ale unui partid, dar nu poate interzice unui individ să-și exprime susținerea politică. El a explicat că va putea fi promovat pe paginile oficiale ale USR doar în momentul în care va informa formal BEC că își asumă sprijinul partidului, inclusiv prin desemnarea unui mandatar financiar.

„Dacă eu vreau să îmi asum mesajele publice pe care le dă președintele USR Brăila, să spunem, sau USR Iași, și comunic asta Autorității Electorale Permanente evident că președintele USR Brăila poate să facă o campanie pentru mine”, a continuat el.

Elena Lasconi a anunțat că dă în judecată USR

Tot sâmbătă, Lasconi a spus că decizia Biroului Electoral Central prin care interzice partidului să facă propagandă electorală pentru Nicușor Dan arată că acei membri ai formațiunii politice care au hotărât să-i retragă sprijinul în cursa prezidențială au făcut un abuz.

Șefa USR a numit colegii de partid cărora le-a atras atenția că ceea ce încearcă să facă, prin retragere susținerii, încalcă statul formațiunii politice. Ea a spus că a avut de-a face „cu nişte bully, Ionuţ Moşteanu şi Dominic Fritz”, iar ceilalţi au votat pentru că au fost convinşi de către cei doi.

„Cred că sunt cel mai independent candidat înscris în cursa aceasta electorală pentru prezidențiale dar și cea care a fost anul trecut pentru că pe mine nu mă poate controla nimeni și eu nu deraiez de la valorile și principiile în care cred. De asemenea, toată viața mea am respectat legea, am atras atenți că este un abuz, că se încalcă și statutul, statutul este legea noastră de funcționare a partidului, dar am avut de-a face cu niște bully. Cei doi au fost Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz, dar ceilalți au votat pentru că au fost convinși de către cei doi”, a mai spus Lasconi.

Ea a mai precizat că se va adresa instanței pentru a debloca banii pentru campanie prezidențială.

„Ei mi-au blocat toate contractele, mi-au tăiat accesul către bani, dar săptămâna viitoare o să fac dreptate și o să intrăm în linie dreaptă așa că vă mulțumesc foarte mult colegi, continuați să faceți campanie, o să avem și resursele, o să se facă dreptate. O să apelez la Instanță, prin ordonanță președințială o să fac lucrul acesta pentru că este de interes public și eu îmi știu drepturile, m-am consultat cu avocați”, a spus președinta USR, precizând că Departamentul Juridic al partidului a refuzat să o susțină.

Amintim că USR i-a retras sprijinul Elenei Lasconi în cursa prezidențială și îl susține pe primarul general al Capitalei, dar pe buletinul de vot Elena Lasconi va figura drept candidata USR pentru că buletinele de vot au fost deja tipărite, iar termenul pentru retragerea candidaților a fost 19 martie.