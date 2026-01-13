UTA l-a împrumutat pe Luka Gojkovic de la Rapid

UTA Arad anunţă transferul sub formă de împrumut al jucătorului Luka Gojković de la Rapid Bucureşti. Înţelegerea este valabilă până la finalul sezonului, în vara acestui an.

Sârbul are 26 de ani, evoluează pe postul de mijlocaş central şi se va alătura, de miercuri, lotului pregătit de Adrian Mihalcea în mini-cantonamentul de la Mogoşoaia, informează News.ro.

Noul jucător al „Bătrânei Doamne” a jucat 15 meciuri în acest sezon pentru Rapid, perioadă în care a oferit două pase decisive. El este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 500.000 de euro.

Luka Gojković a mai evoluat pentru FK Vozdovac, Backa Palanca, Novi Belgrad şi Rad Belgrad, toate fiind echipe din Serbia.