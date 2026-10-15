„Vă așteptați să găsiți și bombe când intrați în Palatul Victoria?”. Ce fel de surprize anticipează Luca Niculescu, dacă va prelua guvernarea

„Alexandru Nazare este un ministru foarte competent”, a reacționat joi seară premierul desemnat, Luca Niculescu, întrebat la ce se așteaptă să găsească, din punct de vedere financiar, la Palatul Victoria, în cazul în care guvernul său va trece de votul Parlamentului.

Într-un interviu la emisiunea de știri „Observator” de la Antena 1, Luca Niculescu a fost întrebat direct: „Vă așteptați să găsiți și bombe când intrați în Palatul Victoria? Și la bombe mă refer la surprize în în cifre, chiar dacă ministrul de finanțe este același”.

„În primul rând vreau să spun, Alexandru Nazare este un ministru foarte competent. Mă bucur că face parte din această echipă guvernamentală. Am avut ocazia să văd foarte multe cifre în cele 10 zile de când am primit această nominalizare de la domnul Nazare, de la Banca Națională, de la guvernatorul Isărescu”, a răspuns premierul desemnat.

„Acum aș spune că știu la ce să mă aștept, dar evident întotdeauna poți să ai parte și de surprize. Sper să mai fie și surprize plăcute”, a adăugat Luca Niculescu.

De asemenea, el a fost întrebat și despre posibilitatea creșterii taxelor și dacă ia în calcul scăderea TVA.

„Cum spuneam, până nu avem toate cifrele, până nu știm cum încheiem acest an, până nu știm cum stăm cu banii din PNRR, de exemplu, evit să fac promisiuni, dar le veți vedea foarte curând în legea bugetului, pentru că trebuie să terminăm, să încheiem cât mai repede o lege a bugetului după ce vom fi terminat în urgență rectificarea bugetară, pentru că știți că fără rectificare bugetară spitalele riscă să aibă probleme mari, ambulanțele să aibă probleme mari, primăriile să funcționeze și mai prost, deci niște probleme în cascadă pe care trebuie să le evităm. De aceea e nevoie de un guvern acum”, a precizat premierul desemnat, care a vorbit și despre măsuri pentru mediul de afaceri.

„Există un plan de relansare economică, în valoare de 5 miliarde de euro, care va funcționa începând, a început deja să funcționeze, dar va funcționa și în anii următori, cu sprijin pentru întreprinderile românești, cu sprijin pentru IMM-uri. Există o măsură foarte importantă cerută de mediul de afaceri, care este convenită de toate partidele: desființarea impozitului minim pentru cifra de afaceri, pentru că acest impozit, n-o să intru în detalii tehnice, dar pe scurt, acest impozit a condus la reducerea investițiilor străine directe în România și știm câtă nevoie e de investiții. Investițiile creează locuri de muncă. Fără investiții nu ai locuri de muncă, ci ai șomaj”, a mai declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a mai anunțat că pensiile urmează să fie indexate de anul viitor.

„Salariul minim este o discuție. Și este foarte posibil să existe și aici vești bune. Trebuie să vedem cum stăm după rectificare și cum încheiem acest an. Și veți vedea foarte curând cum va fi construit bugetul”, a spus Niculescu.

Ce spune despre procesul pierdut privind restanțele salariale ale magistraților

Întrebat și despre decizia definitivă în privința restanțelor salariale ale magistraților, luată astăzi de instanța supremă, premierul desemnat a spus: „Nu vă ascund că aceasta pune o presiune suplimentară pe buget”.

„Unul dintre primele lucruri pe care le voi face este de a invita pe toți cei care sunt parte a acestei decizii la un dialog, să vedem ce cu soluții putem găsi, a adăugat Luca Niculescu.

Viitorul guvern condus de Luca Niculescu, dacă va fi învestit de Parlament, va fi obligat să plătească aproximativ 5 miliarde de lei salariile restante ale magistraților, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Guvernul are la dispoziție 10 zile, începând de astăzi, pentru a începe procedurile de alocare a acestor bani, au precizat pentru HotNews reprezentanții instanței supreme.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formulat de Guvern şi de Ministerul Finanţelor și a menținut decizia din 5 mai a Curţii de Apel Bucureşti, prin care Executivul a fost obligat să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraţilor.

Decizia luată de instanța supremă este definitivă și executorie.

„Guvernul şi Ministerul de Finanţe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar şi amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere”, mai prevede decizia Curții de Apel București, menținută de instanța supremă.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, a afirmat că actualul executiv nu va aloca suma de 1 miliard de euro pentru plata restanțelor salariale ale magistraților întrucât, fiind demis, actualul guvern nu poate face rectificare bugetară.

„Guvernul Bolojan a încercat să evite această situație prin toate căile legale de atac, inclusiv la CCR. Guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară, deci nu poate aloca suma”, a declarat Ioana Ene Dogioiu, într-o precizare pentru jurnaliștii acreditați la Palatul Victoria.