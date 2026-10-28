Va construi gigantul BYD mașini în România? Numărul 2 în compania chineză, Stella Li, vine la București pentru „o întâlnire importantă”

Reprezentanții BYD au transmis Profit.ro că Stella Li, mâna dreaptă a lui Wang Chuanfu, CEO-ul BYD, va veni vineri, 30 octombrie, la București, pentru „o întâlnire importantă”.

BYD se află în această perioadă într-o intensă căutare de soluții pentru construirea a cel puțin încă o fabrică de automobile în Europa, pentru a putea produce mașini destinate pieței locale care să nu mai fie obligate să plătească taxe vamale.

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