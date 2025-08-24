Va exista o întâlnire Putin-Zelenski? Un nou atac de la Moscova: „Nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile”

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat, duminică, țările occidentale că vor să „împiedice” negocierile de pace pentru Ucrainei, scrie AFP.



„Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile”, a susținut Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică Rossia, difuzat duminică pe Telegram.



Lavrov l-a atacat, de asemenea, pe Volodimir Zelenski, spunând că acesta „se încăpățânează, pune condiții, cere, cu orice preț, o întrevedere imediată” cu Vladimir Putin, scrie AFP, conform Agerpres.



Declarațiile au loc în contextul în care liderul american Donald Trump, care în această săptămână s-a întâlnit cu Zelenski și cu liderii europeni, a anunțat că pregătește o întâlnire între președintele rus și președintele ucrainean, dar aceasta pare departe de a avea loc.



Trump a spus apoi că este nemulțumit de cum decurg eforturile de pace și a estimat că în două săptămâni va ști dacă sunt posibile progrese în acest sens, context în care a evocat din nou posibilitatea unor „sancțiuni masive” împotriva Rusiei.

„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor putea lucra împreună. Știți, e ca uleiul și oțetul, într-un fel. Nu se înțeleg prea bine, din motive evidente”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Washington.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin și i-a îndemnat pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace.

„Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii. Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire cu lideri”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a solicitat în repetate rânduri o întâlnire cu Putin.