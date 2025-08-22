Zelenski susține că „rușii fac tot ce pot pentru a împiedica” o întâlnire între el și Putin. Ce a spus despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, și i-a îndemnat pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace, relatează Reuters.

Vorbind la Kiev într-o conferință comună de presă cu secretarul general al NATO, Volodimir Zelenski a spus că el și Mark Rutte au discutat despre eventuale garanții de securitate pentru Ucraina din partea altor state.

Liderul ucrainean consideră că garanțiile ar trebui să fie similare cu Articolul 5 al NATO, care stabilește că un atac armat împotriva unui membru va fi considerat un atac împotriva tuturor.

„Nu este ușor, deoarece garanțiile constă în ceea ce partenerii noștri pot oferi Ucrainei, precum și în cum ar trebui să fie armata ucraineană și unde putem găsi oportunități pentru ca armata să-și mențină puterea”, a declarat Zelenski.

Totodată, președintele Ucrainei le-a solicitat aliaților să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a o aduce într-o „poziție cel puțin minim productivă”.

Zelenski a solicitat în repetate rânduri o întâlnire cu Putin, iar președintele american Donald Trump a declarat că omologul său rus a fost de acord cu organizarea unui astfel de summit în timpul unei convorbiri bilaterale pe care au avut-o când se aflau la Casa Albă Volodimir Zelenski și o serie de lideri europeni.

„Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii”, a mai declarat Zelenski vineri.

„Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire cu lideri”, a conchis el.

Moscova spune că „nu este planificată nicio întâlnire” Putin-Zelenski

Tot vineri, ministrul rus al afacerilor externe a declarat „nu este planificată nicio întâlnire” între președinții Rusiei și Ucrainei.

„Nu este planificată nicio întâlnire”, a afirmat Serghei Lavrov într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, potrivit AFP.

Ministrul Lavrov susține că președintele Vladimir Putin va fi gata să aibă o întâlnire cu omologul său ucrainean „atunci când va exista o agendă pentru summit”, însă „în acest moment nu există deloc”.

Întrebat joi de jurnaliști cu privire la același subiect, șeful diplomației ruse adusese în discuție și chestiunea „lipsei de legitimitate” a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor citate de Reuters și Kommersant.