Va fi Sorin Grindeanu desemnat premier? Deputată care a fost la consultările de la Cotroceni: „L-am simţit pe preşedinte implicat”

PSD speră ca negocierile pentru formarea noului guvern şi desemnarea premierului să fie încheiate până săptămâna viitoare, când se termină sesiunea parlamentară, a spus, pentru HotNews, deputata Natalia Intotero, care a fos la consultările organizate miercuri la Cotroceni.

Șansele ca desemnarea de prim-ministru să fie făcută vineri sunt scăzute întrucât liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la o înțelegere pe acordul politic, au declarat pentru HotNews, joi, surse apropiate de președintele Nicușor Dan.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii celor patru partide. După consultările cu partidele, Nicușor Dan le-a cerut să vina vineri cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare vineri.

PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier şi spune că nu va susţine un guvern din care nu face parte. Natalia Intotero, membră a delegaţiei social-democrate care a participat la consultările de la Cotroceni, spune că l-a simţit pe Nicuşor Dan „preocupat şi implicat” în găsirea unei soluţii.

Natalia Intotero, președintă a Organizației Femeilor Social-Democrate Hunedoara şi vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor, spune că social-democraţii încă nu s-au întâlnit cu negociatorii din echipa PNL-USR-UDMR. „A fost desemnată o echipă care urmează să facă discuţii”, spune Natalia Intotero despre etapa negocierilor.

La ce nu renunţă PSD

Ea reafirmă că PSD îşi asumă guvernarea, cu premier Sorin Grindeanu, şi că partidul nu va renunţa la condiţiile pe care şeful partidului le-a detaliat miercuri.

„Nu vom vota un guvern minoritar din care să nu facem parte, domnul Grindeanu a fost nominalizat pentru funcţia de premier de Biroul Permanent Naţional al PSD, nu fugim de responsabilitatea guvernării. Ulterior vom afla acordul politic şi desemnarea din partea domnului preşedinte”, a explicat Natalia Intotero, în dialog cu HotNews.

Ea nu a putut spune dacă PNL sau USR vor accepta condiţiile pe care PSD le pune pentru a intra la guvernare.

Fosta ministră a Culturii a spus că „speră” ca soluţia de guvernare să fie clară „până săptămâna următoare”: „Sperăm ca, până săptămâna viitoare, la sfârşitul sesiunii parlamentare, să se întâmple toate aceste lucruri. România are nevoie de un guvern cu atribuţii depline. Cetăţenii, de asemenea”.

Despre consultările de la Cotroceni

Natalia Intotero a făcut parte din echipa social-democrată prezentă, marţi, la consultările convocate de preşedintele Nicuşor Dan şi spune că „l-am simţit preocupat de ceea ce se întâmplă cu partidele politice şi de ceea ce se întâmplă în ţară”.

Ea spune că preşedintele Nicuşor Dan vrea să rezolve criza politică şi că i-a dat sentimentul că se preocupă să găsească o soluţie: „Ca orice orice şef de stat, îşi doreşte să avem un guvern cu atribuţii depline cât mai curând. Chiar îşi doreşte să existe o rezolvare. L-am simţit preocupat şi implicat”.

Criza politică s-a prelungit după ce Guvernul Adrian Veştea a fost respins luni de Parlament. Guvernul propus de Adrian Veştea a primit doar 189 dintre cele 233 de voturi necesare învestirii.

Pe masa negocierilor au rămas două formule de guvern minoritar: una condusă de PSD şi alta formată din PNL, USR şi UDMR, fiecare dependentă de sprijinul parlamentar al celeilalte tabere. Blocajul nu a fost însă depăşit: PSD refuză să voteze un executiv din care nu face parte, în timp ce USR respinge participarea la un guvern alături de social-democraţi. Partidele încearcă acum să negocieze un acord politic înainte ca Nicuşor Dan să facă o nouă desemnare.