Va interveni Rusia în conflictul dintre SUA și Venezuela? Răspunsul enigmatic al Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistență din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către președintele rus Vladimir Putin, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Suntem în contact cu prietenii noștri venezueleni”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse pentru agenția de știri TASS.

Potrivit publicației The Washington Post, Maduro a fi cerut ajutorul Rusiei, Chinei și Iranului pentru consolidarea apărării țării sale împotriva presiunii americane.

Peskov, care nu a menționat direct presupusa solicitare a lui Maduro, a subliniat însă că Rusia și Venezuela sunt unite prin „obligații contractuale”.

Rusia și Venezuela au semnat un acord de parteneriat strategic în luna mai, în timpul unei vizite a lui Maduro la Moscova.

Săptămâna aceasta, Rusia și-a reiterat sprijinul pentru Venezuela în fața amenințărilor „existente și potențiale” care provin din Statele Unite.

Rusia „denunță ferm forța militară excesivă” utilizată de SUA în Marea Caraibilor

Ministerul de Externe a denunțat sâmbătă „forța militară excesivă” utilizată de Statele Unite în Marea Caraibelor în cadrul unei campanii de combatere a traficului de droguri și și-a reafirmat sprijinul pentru liderii Venezuelei, potrivit Reuters.

„Denunțăm ferm utilizarea forței militare excesive în desfășurarea acțiunilor din cadrul operațiunilor antidrog”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, într-un comentariu postat pe site-ul ministerului său.

„Astfel de acțiuni încalcă atât legislația internă a SUA…, cât și normele dreptului internațional”, a mai transmis ea.

În comentariile sale, Zaharova a declarat că Rusia „confirmă sprijinul nostru ferm pentru conducerea venezueleană în apărarea suveranității sale naționale”.

SUA, desfășurare militară în Caraibe

Mai multe informații publicate vinerea aceasta indică faptul că SUA își intensifică în continuare desfășurarea militară în Caraibe sau chiar plănuiește atacuri împotriva unor ținte din Venezuela, ceea ce stârnește temeri privind o ofensivă a Washingtonului împotriva guvernului Maduro, în ciuda faptului că Donald Trump a negat această posibilitate.

Potrivit jurnaliștilor din domeniul apărării, SUA vor avea opt nave de război, trei nave amfibii și un submarin în zonă în câteva zile, cu un total de 13 efective navale, cea mai mare desfășurare a sa de la primul Război din Golf (1990-1991), conform unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Articole apărute în Miami Herald și The Wall Street Journal au mers chiar mai departe. Cele două publicații, citând surse apropiate administrației Trump, au relatat că Statele Unite se pregătesc să bombardeze instalații militare din interiorul Venezuelei în orice moment.

Maduro a denunțat în repetate rânduri dorința Washingtonului de a-l înlătura de la putere și a cerut SUA să abandoneze planurile sale militare privind Venezuela.