„Va ploua de trei ori cât ar trebui în octombrie”. Șefa ANM, explicații pentru episodul de vreme extremă prin care trecem

Un ciclon mediteranean trece acum în România, care va aduce ploi foarte puternice și cantități importante de apă, a explicat marți șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. În următoarele ore, ar urma să plouă de trei ori cât pentru o lună întreagă, a spus aceasta.

Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi: cinci județe și Capitala se află sub cod roșu de ploi, începând de diseară, de la ora 21.00, până mâine, la ora 15.00. Meteorologii spun că se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140 l/mp.

În acest context, șefa ANM, Elena Mateescu, a venit cu precizări privind extinderea codului roșu de ploi.

„Am extins avertizarea meteorologică de cod roșu la nivelul județelor Constanta, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București având în vederea probabilitatea să înregistram precipitații torențiale abundente. E vorba de intervale scurte de timp sau prin acumulare în care cantitățile de apă pot fi cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat și izolat 120-140 de litri pe metru pătrat”, a spus Mateescu, la Digi24.

„O situație de excepție”

Mateescu a vorbit despre un episod de vreme neobișnuit.

„Este într-adevăr o situație de excepție luând în considerare că pentru o lună octombrie, la un interval de 5 zile, iată, a fost emis al doilea cod roșu pentru areale din partea de sud-est a țării, după episodul anterior din sud vestul tării, unde am avut un cod roșu”, a spus șefa ANM.

„Acum avem un ciclon mediteranean alimentat și cu umezeală din bazinul vestic al Mării Negre care generează cantități importante de precipitații și vorbim de valori care pot depăși, cel puțin pentru zona afectată, de trei ori cât ar trebui să plouă în octombrie în această perioadă”, a mai spus Mateescu.

Ce urmează după episodul de vreme extremă

Legat de ce urmează după vremea rea, Mateescu a declarat că vremea se îndrepta de joi, iar la finalul săptămânii se vor atinge 21 de grade.

„După expirarea codului portocaliu, de altfel de mâine seară de la ora 23, și galben, va mai rămâne joi după amiaza la ora 18 o atenționare de cod galben pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea pentru intensificări ale vântului.

Joi vom observa o ameliorare în ceea ce privește aria precipitațiilor, astfel încât și din punct de vedere termic în aceste zile să contăm pe temperaturi ușor în creștere, mai ales la finalul săptămânii, de la maxime astăzi de la 15-16 grade, în weekend să ajungă la 20-21 de grade în lunca Dunării”, a precizat șefa ANM.