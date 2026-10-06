Va vota PNL Guvernul Niculescu? „Votul de învestitură nu se dă unui om” / Un lider liberal vorbește despre „o condiție principală”

Vicepremierul PNL Oana Gheorghiu spune că premierul desemnat Luca Niculescu este „un intelectual, care va trata această misiune cu multă seriozitate”, dar, în același timp, „votul de învestitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare”. Un alt lider PNL, Alexandru Muraru, este mai tranșant: „Una din condițiile principale ale PNL este să nu ne trezim cu puciști din PNL pe funcții”.

Întrebată, marți, la Digi24, dacă crede că Luca Niculescu va trece de Parlament, Oana Gheorghiu nu a vrut să se pronunțe, spunând că „socoteala voturilor” va fi făcută după ce programul de guvernare și echipa de miniștri vor fi analizate de PNL.

„Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate. Dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza dialogul, însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot în alb. Trebuie să ne asigurăm că este o echipă și că este un program care într-adevăr își propune să continue reformele și să țină deficitul sub control”, a declarat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

În ceea ce privește eventualele „linii roșii” ale PNL, Gheorghiu a subliniat că liberalii sunt „deschiși la dialog”: „Vom avea o întâlnire cu premierul desemnat”.

Întrebată dacă PNL ar vota un guvern condus de Luca Niculescu, din care să facă parte și miniștri PSD, ea a răspuns:

„Așa cum am spus, înainte de a lua această decizie, este nevoie să înțelegem care este programul și care este echipa. După ce vom avea toate aceste informații, va exista o decizie a partidului în Biroul Politic. Vedem despre ce e vorba, vedem care este programul, vedem care este echipa. Cred că așa este responsabil să procedăm”, a reiterat Oana Gheorghiu.

Alexandru Muraru: „Una din condițiile principale e să nu ne trezim cu puciști din PNL pe funcții”

Deputatul PNL Alexandru Muraru, lider al PNL Iași, are o poziție mai tranșantă:

„Una din condițiile principale ale PNL este să nu ne trezim cu puciști din PNL pe funcții sau alte combinații guvernamentale netransparente și neloiale. De asemenea, va trebui să avem o imagine clară despre obiectivele dumnealui și garanțiile că nu vom avea din nou un PSD în poziție de frânar al reformelor”.

Muraru a spus și el că PNL va avea discuții cu premierul desemnat referitoare la „direcțiile de guvernare pe care și le propune, dar mai ales să ofere claritate cu privire la componența guvernului pe care îl va conduce”.

Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și fost jurnalist, a fost desemnat luni seară de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare de premier pe care a făcut-o șeful statului de la demiterea guvernului Bolojan de acum cinci luni.