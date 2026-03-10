Vacanța de Paște 2026. După vacanță, elevii intră în ultimul modul de cursuri

Elevii intră în vacanța de Paște sâmbătă, 4 aprilie, și se întorc la școală marți, 14 aprilie, la două zile după Paștele ortodox. După vacanța de Paște, elevii vor avea ultimul modul de cursuri al anului școlar 2025-2026, care se va încheia în 20 iunie.

Vacanța de Paște pentru elevi va fi în perioada 4-14 aprilie, conform calendarului anului școlar 2025-2026 stabilit de către Ministerul Educației.

În acest an școlar, elevii au cinci perioade de cursuri, organizate în module, și tot atâtea vacanțe. La revenirea din vacanța de Paște, ei vor intra în ultimul modul de cursuri din acest an școlar.

Următoarea vacanță a elevilor este cea mare, din vară, care va începe în 20 iunie și se va încheia în 6 septembrie.

Elevii claselor a VIII-a și a XII-a, care au de susținut Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul, vor încheia anul școlar mai devreme.

Elevii clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Naţională 2026 în perioada 22-26 iunie. Rezultatele înainte de contestații vor fi afișate în 2 iulie, iar cele finale, în 9 iulie.

Bacalaureatul 2026 va începe în 8 iunie, cu probele orale, iar probele scrise vor fi între 29 iunie şi 3 iulie. Primele rezultate la BAC 2026 vor fi anunțate în 7 iulie, iar rezultatele finale, după contestații, în 13 iulie.