„Văd multă indignare că banii din pilonul II nu pot fi scoși o dată”. Reacție după anunțul venit de la Guvern: „Dacă cineva scoate tot și-i cheltuie”

Modificarea pilonului II de pensii care nu va permite românilor să retragă toți banii la pensionare este una legitimă întrucât acest pilon nu funcționează ca un fond de investiții ci este unul de pensii care vine ca o completare la pensia pe care o plătește lunar statul, argumentează Cristian Grosu, redactor-șef al publicației Cursdeguvernare.ro.

Modificarea face parte dintr-un proiect de lege discutat vineri în primă lectură de Guvern, proiect inițiat de ASF aflat acum în dezbatere publică. Cei peste 9 milioane de români care au pensii private (Pilonul II, obligatoriu și Pilonul III, facultativ) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață.

„Văd, în stânga și în dreapta, multă indignare pentru că banii din pilonul II de pensii nu pot fi scoși o dată toată suma. E absolut normal să fie așa, ar fi anormal să nu fie așa: e fond de pensii, nu fond de investiții, chiar dacă multiplicarea lor se face prin investiții făcute de administratorul fondului de pensii, iar această deosebire vine si cu fiscalizarea diferită”, scrie Cristian Grosu într-o postare pe Facebook.

Printre cei care au criticat această măsură se numără Kelemen Hunor, unul din liderii coaliției aflate la guvernare, care a afirmat că „statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii”. De asemenea, deputatul USR Claudiu Năsui a catalogat-o drept o „încălcare a proprietății private”.

Jurnalistul Cristian Grosu are o părere diferită de aceștia și spune, în postarea sa, că „rolul pilonului II de pensii este să se adauge la pensia din pilonul I (n.r. cea oferită de stat), la momentul în care statul va avea o mare problemă să mărească pensia din pilonul I”.

El argumentează că rolul piloanelor de pensii este să asigure „o tranziție către vremea în care generatia de contributori nu va putea plăti pur și simplu stufoasele generații de pensionari ale acestor societăți superîmbătrânite”.

„Dacă cineva scoate tot odată și-i cheltuie, s-ar putea să nu-i mai ajungă pensia de stat lună de lună: și cu zecile de procente din populație cât vor fi pensionarii peste niște ani, atunci să vezi populism, deficit, și pensii mărite contra voturi”, conchide Grosu.

Schimbări majore în Pilonul II de pensii

Există și o excepție: dacă în cont ai mai puțini bani decât „de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public” (echivalentul a 15.372 de lei la sfârșitul anului trecut), atunci poți încasa banii la fel ca până acum.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) acuză că proiectul nu ține cont de interesele oamenilor care au pensii private, ci de interesele administratorilor de fonduri de pensii.