Văduva lui Charlie Kirk, discurs emoționant după asasinarea acestuia: „Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga lume” – VIDEO

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah, transmite BBC.

Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, şi copiii lor se aflau în public atunci când soţul ei a fost împuşcat, potrivit presei internaționale.

Într-o transmisiune live, lângă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului său, Erika a citat din Biblie şi a vorbit despre dragostea lui pentru preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance, SUA şi pentru cei doi copii ai săi.

„Vocea soţului meu va rămâne”, a promis soția lui Charlie Kirk.

Văduva activistului conservator a rostit o rugăciune, apoi le-a mulţumit salvatorilor care au încercat să îl salveze, echipei soţului ei şi Casei Albe.

„Domnule Preşedinte, soţul meu v-a iubit. Şi ştia că şi dumneavoastră l-aţi iubit,” a spus ea printre lacrimi, mulţumindu-le de asemenea lui Vance şi soţiei acestuia, Usha, pentru că au însoţit sicriul înapoi în Arizona.

„Dar cel mai mult, Charlie şi-a iubit copiii. Şi m-a iubit pe mine. Din toată inima. Şi s-a asigurat că ştiu asta în fiecare zi”, a spus ea.

Adresându-se „răufăcătorilor responsabili de asasinarea soțului meu”, Erika Kirk a afirmat:

„Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în această soţie, strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă. Toţi ar trebui să ştie asta: Dacă aţi crezut că misiunea soţului meu a fost puternică până acum, nu aveţi idee, nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit tocmai acum în întreaga ţară şi în lume”, a continuat aceasta.

Erika Kirk a vorbit şi despre fiul lor de un an şi fiica de trei ani, spunând că nu ştie cum să le explice moartea bruscă a tatălui lor.

„Puiule, tati te iubeşte atât de mult. Nu-ţi face griji. Este într-o călătorie de serviciu cu Iisus,” i-a transmis ea fiicei lor.

Uciderea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, aliat apropiat al președintelui Trump, a fost împușcat mortal miercuri, în timp ce vorbea în fața a 3.000 de oameni la o universitate din Utah. El a fost apreciat de republicani ca un susținător carismatic al politicilor de dreapta privind rasa, genul, imigrația, religia și deținerea armelor de foc.

Principalul suspect este un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, pe nume Tyler Robinson, care se află în arestul poliției, a anunţat vineri guvernatorul acestui stat din vestul Statelor Unite, punându-se astfel capăt căutărilor care se desfăşurau deja de două zile.

Tyler Robinson a mărturisit unui prieten de familie – sau mai degrabă „a sugerat” acelui prieten că a comis crima, iar respectiva persoană a contactat joi biroul şerifului din comitatul Washington (oraș din Utah unde locuiește Tyler Robinson și familia sa), potrivit Reuters.