Val de aer polar în România, provocat de un anticiclon. Cât va dura episodul de frig

Din cauza unui val de aer polar, vremea s-a schimbat radical în România în ultimele 24 de ore, cu temperaturi și cu 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente, în unele regiuni. Acesta este „doar începutul”, spune directorul ANM.

Meteorologii au anunțat încă de miercuri că vremea se va răci accentuat în perioada următoare. „S-a terminat vara foarte prelungită de care ne-am bucurat până ieri”, a spus Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la Digi24.

Ea a explicat că aerul rece intră deasupra țării noastre prin regiunile extracarpatice și că, la început, răcirea va fi mai pronunțată în Moldova, Dobrogea, Muntenia, apoi treptat și în partea de vest, centru și nord-vest a teritoriului.

Presiunea atmosferică ridicată este asociată unui anticiclon de mari dimensiuni, care aduce aer polar deasupra Europei, a mai spus șefa ANM, care a detaliat procesul:

„În zona geografică a țării noastre, presiunea atmosferică este în creștere pronunțată dinspre nord, dinspre Europa central-nordică. Sunt variații puternice, atât în valoarea presiunii atmosferice, cât și în privința temperaturii. Acest vast anticiclon care se extinde deasupra Europei este asociat unei mase de aer de origine polară”, a explicat ea.

Cât va dura valul de frig

Întrebată cât va dura episodul, directorul ANM a precizat că acesta este „doar începutul”, potrivit Digi24.

„Astăzi vremea va continua să se răcească. Așteptăm maxime între 11 și 24° în partea de nord a Moldovei, mâine între 15 și 22° și ne vom menține cu acest ecart al temperaturilor în cea mai mare parte a intervalului următor. Aceasta înseamnă cel puțin săptămâna care urmează. Sigur, cu variații de la o zi la alta datorate prezenței norilor”, a spus ea.

Cele mai scăzute temperaturi din Capitală sunt prognozate la începutul săptămânii viitoare. „Avem semnalul că pentru București cel mai rece ar trebui să fie luni cu o maximă de doar 15 grade”, a declarat Florinela Georgescu.

Șefa ANM a mai explicat că acest aer foarte rece este asociat unei presiuni atmosferice ridicate care nu favorizează formarea precipitațiilor. Totuși, „precipitații slabe vor mai fi, iar în zona montană înaltă acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare”, a conchis ea.

