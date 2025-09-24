Vremea se răcește drastic în toată țara. Temperaturile scad cu 15 grade, alertă de vânt puternic

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 – 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

Meteorologii au emis, pentru joi, 25 septembrie, în intervalul 7-21, o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, pentru judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, unde vântul va sufla cu viteze de până la 65 km/h.

Cum va fi vremea în București

În București, miercuri, vremea se va menține predominant frumoasă și caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul intervalului, când se vor atinge viteze de 40….45 km/h. Cerul va fi mai mult senin ziua, iar noaptea va prezenta înnorări. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

Joi, vremea se va răci semnificativ. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze de până la 40…50 km/h. Cerul va prezenta înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ploaie slabă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade.

Și vineri vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat (viteze de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 17…19 grade.