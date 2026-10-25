Val de arestări în Barcelona după ce s-a întâmplat în celebra Plaza de Catalunya

Un total de 100 de persoane au fost arestate sâmbătă noapte la Barcelona, după ce manifestanți cu cagule, care au participat la o manifestație anti-sistem, au jefuit magazine și au dat foc mobilierului urban din jurul pieței centrale Plaza de Catalunya, transmite Reuters

Núria Parlon, ministra de interne al regiunii spaniole Catalonia, a precizat că aproximativ 25% dintre cei arestați erau minori.

Ea a adăugat că au fost provocate peste 30 de incendii și că 14 magazine au fost vandalizate sau jefuite într-o zonă a orașului frecventată de turiști și de localnicii care ies la cumpărături în weekend.

Manifestanții au fost chemați, prin postări pe rețelele sociale, să se alăture unei mișcări „împotriva sistemului”.

Videoclipuri postate pe rețelele sociale arată numeroase persoane blocate în interiorul câtorva magazine, inclusiv într-o unitate El Corte Inglés, după ce obloanele au fost coborâte pentru a împiedica jefuirea.

⚡️Barcelona: ‼️Cientos de personas atrapadas en El Corte Inglés de Plaza Cataluña por la ✊protestas en el exterior. https://t.co/BAwdUZgQBS — Electodatos (@electodatos) October 24, 2026

Alte postări arătau demonstranți cu glugă, îmbrăcați în negru, spărgând vitrinele magazinelor și fugind cu marfa.

BARCELONA ERUPTS. 🔥 Hooded rioters looting shops and setting fires across the city — 100 arrested, stores smashed around Plaza de Catalunya. 😳 #Barcelona #Spain #OrbitNews https://t.co/3JJkkwiaKf — ONNews (@ONNxews) October 25, 2026

Primarul Barcelonei, Jaume Collboni, a declarat că actele de vandalism din oraș „nu vor rămâne nepedepsite”, inclusiv prin consecințe legale pentru părinții și tutorii minorilor implicați.

Incidentele din Barcelona vin în contextul unor proteste cu violențe ce au avut loc sâmbătă în mai multe țări din Europa. De asemenea, poliția a intervenit în forță peste noapte în centrul Lisabonei.