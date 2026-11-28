Administrația Națională de Meteorologie a transmis o informare și două atenționări meteorologice pentru Capitală. Acestea se întind până duminică seara.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă vremea va fi închisă, vântoasă și se va răciîn următoarele ore. Temporar, mai ales în prima parte a intervalului, vor fi precipitații (cantități de apă de 3…6 l/mp). Acestea vor fi mixte, la început sub formă de ploaie, iar din orele amiezii mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm.

Vântul va avea intensificări, în general cu viteze la rafală de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura aerului va fi în scădere, de la 1 grad la începutul intervalului, până spre valori în jurul a -3 grade noaptea.

Duminică, deosebit de frig

Duminică, în impul zilei, vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2…-1 grad.