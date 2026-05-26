Val de căldură în Europa: recorduri de temperatură în Franța și Marea Britanie, nopți tropicale și până la 40 de grade în Spania. „Un eveniment fără precedent”

Meteorologii francezi spun că evenimentul avea o probabilitate de 1 la 1.000 de a se produce în această perioadă a anului, pe baza datelor climatice din perioada 1979-2025. Europa se poate însă aștepta ca astfel de fenomene să apară din ce în ce mai des, spun specialiștii citați de AFP, Le Monde și The Guardian.

Sute de localități franceze (peste 350) au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istorie pentru luna mai, pe fondul unui val de căldură timpuriu care afectează și alte state din vestul Europei, inclusiv Marea Britanie și Spania.

Spania în mod special s-ar putea confrunta cu temperaturi de până la 40 grade Celsius în unele regiuni până la sfârșitul săptămânii.

Météo France a anunțat luni seara că noi maxime lunare pentru luna mai au fost înregistrate la 352 de stații meteorologice, în principal în vestul Franței, cea mai ridicată – 37,1 grade Celsius – fiind înregistrată lângă Hossegor, în departamentul Landes din sud-vestul țării.

„Un eveniment fără precedent, cu o probabilitate de 1 la 1.000”

„Este un eveniment fără precedent, cu o probabilitate de 1 la 1.000 de a se produce în această perioadă a anului, pe baza datelor climatice din perioada 1979-2025, și practic imposibil în era preindustrială”, a declarat Christophe Cassou, climatolog, pentru Le Monde.

Serviciul meteorologic britanic Met Office a anunțat la rândul său că recordul istoric al țării pentru luna mai a fost doborât cu o temperatură de 34,8 °C la Kew Gardens din Londra, scrie The Guardian.

Se preconizează că noi maxime vor fi înregistrate în Franța, Spania și Marea Britanie, au afirmat meteorologii, cu temperaturi ce depășesc normele cu 12 °C sau 13 grade Celsius, într-un episod de căldură descris de Météo France ca fiind „prematur, remarcabil și de lungă durată” și care se așteaptă să mai dureze câteva zile.

Cupolă de căldură

Agenția națională de meteorologie din Franța a anunțat că temperaturile record au fost cauzate de „o cupolă de căldură”, cu aer cald din Maroc prins sub o zonă de presiune ridicată.

Europa se poate aștepta ca astfel de evenimente să „apară din ce în ce mai des și din ce în ce mai devreme, și să fie din ce în ce mai intense”, au spus oficialii.

Modelele au estimat deja că, odată cu efectele schimbărilor climatice, valurile de căldură din luna iunie sunt acum de aproximativ 10 ori mai probabile în Europa decât erau în era preindustrială, iar aceeași tendință devine vizibilă și pentru luna mai.

„Această extindere a sezonului valurilor de căldură este în întregime caracteristică efectelor schimbărilor climatice”, a declarat Robert Vautard, cercetător în domeniul climei, pentru AFP. „În cele din urmă, vom asista la fenomene de căldură similare în aprilie și octombrie”, a spus el.

36-37 de grade Celsius în Franța

O treime din cele 96 de departamente administrative ale Franței metropolitane au fost plasate sub alertă de temperaturi ridicate până marți, inclusiv opt la nivelul portocaliu, al doilea cel mai ridicat, care impune locuitorilor să „ia măsuri de precauție”.

A fost pentru prima dată când sistemul național de avertizare de caniculă al țării a fost activat în luna mai de la introducerea sa în 2004.

Météo-France a anunțat luni că temperaturile ar putea urca local până la aproape 36 grade Celsius în mai multe orașe și localități, iar marți până la 37 de grade.

„În vestul țării se vor înregistra temperaturi cu câteva grade mai ridicate decât cele înregistrate vreodată în luna mai”, a precizat agenția.

Nopți tropicale și până la 40 de grade Celsius în Spania

Valul de căldură din Spania – unde temperaturile în unele zone din sud au atins 38 de grade Celsius în weekend, cu 5-10 grade mai mult decât în mod normal – este de asemenea de așteptat să continue pe parcursul săptămânii, a declarat Rubén del Campo de la serviciul meteorologic de stat Aemet.

„Celălalt aspect cu adevărat notabil este că situația va dura cel puțin până la sfârșitul săptămânii. De fapt, ar putea fi și mai cald joi și vineri, cu temperaturi de cel puțin 34 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării”, a spus del Campo.

Se așteaptă temperaturi maxime de 36-38 de grade în văile Guadiana, Guadalquivir și Ebro între miercuri și vineri, a adăugat el, spunând că „în unele dintre aceste zone, temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius”.

Del Campo a mai spus că o mare parte a țării se poate aștepta la așa-numitele „nopți tropicale”, în care temperatura nocturnă nu scade sub 20 de grade Celsius.

Anumite regiuni din Marea Britanie ar putea fi afectate de o caniculă, cu temperaturi cuprinse între 26 și 28 de grade Celsius – în funcție de zonă – timp de trei zile. În Franța, pentru ca o caniculă să fie declarată oficial, temperaturile nocturne trebuie să se mențină, de asemenea, peste un anumit prag.