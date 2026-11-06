Val de frig în România. ANM anunță scăderi drastice de temperatură. Unde vor fi -10 grade

Vremea se răcește semnificativ în mare parte din țară în acest weekend, iar temperaturile vor fi chiar mai scăzute decât mediile specifice acestei perioade, a declarat vineri dimineață Meda Andrei, meteorolog ANM, într-o intervenție la Digi24.

„Nu este chiar așa de frig încă, dar urmează. Astăzi, la amiază, vor fi temperaturi mai ridicate decât ieri în multe regiuni din țară. Rămâne mai rece în zona Moldovei, unde vor fi între 5 și 10 grade în jumătatea nordică, dar în rest valori de temperatură cuprinse, în general, între 10 și 13 grade, cu 12-13 grade la București, astăzi, față de 7-8 cât au fost ieri”, a declarat Meda Andrei, la Digi24.

Potrivit meteorologului, în weekend, maximele nu vor mai depăși 10 grade decât în sudul Banatului și în vestul și sudul Olteniei. În restul regiunilor, temperaturile vor fi mai scăzute, iar nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci.

„Minimele vor fi tot mai scăzute, vor predomina temperaturile negative în mare parte din țară și se vor situa cam între -8 și 0 grade, puțin mai ridicate pe litoral și în dealurile de vest, unde vor fi 2 grade. Dar de interes va fi partea de est a Transilvaniei, unde este posibil să coboare sub -10 grade, ceea ce înseamnă că izolat în acele regiuni unde se vor înregistra temperaturile acestea foarte scăzute să fie ger”, a spus Meda Andrei.

Întrebată dacă nu este devreme să înregistrăm aceste temperaturi, meteorologul a spus că temperaturile sunt mai scăzute decât mediile climatologice specifice acestei perioade, „însă au mai fost ani în care să fie la fel de frig ca acum”.

„Ninsori, poate doar fulguieli, cu totul și cu totul izolat prin zonele de munte, Carpații Orientali, de Curbură, dar la nivel de fulguieli. Iar în zonele joase să mai apară izolat o burniță, o ploaie slabă prin Moldova, Muntenia, Dobrogea”, a spus Meda Andrei.

De asemenea, se așteaptă ca vântul să aibă intensificări astăzi, în special în Moldova, „dar spre seară posibil și în vestul Munteniei și nordul Dobrogei, iar vitezele aici să fie cam de 45-55 de km/h”.