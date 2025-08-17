Val de migranți peste Canalul Mânecii. Exodul provocat de un nou acord între Franța și Regatul Unit

Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu la unu” dintre Marea Britanie şi Franţa, potrivit datelor Ministerului de Interne, informează BBC, preluată de News.ro.

Planul prevede că pentru fiecare migrant returnat în Franţa, Regatul Unit va accepta o persoană cu un caz solid de azil.

De la începutul anului, aproximativ 28.000 de persoane au ajuns în Marea Britanie pe mare, iar numărul total a depăşit 50.000 de la venirea la putere a laburiştilor, în iulie 2024.

Oficialii au avertizat că reţelele de traficanţi continuă să profite de migranţi, uneori înghesuind peste 100 de oameni într-o singură ambarcaţiune. Voluntari au relatat deja cazuri de copii răniţi în timpul traversărilor, în timp ce autorităţile britanice au lansat un plan de cooperare extinsă cu Franţa pentru a opri lansarea bărcilor.

Prim-ministrul Keir Starmer a promis că „va opri cu orice preţ” intrările ilegale, dar a recunoscut că destructurarea reţelelor va fi un proces dificil şi de durată.

Primele grupuri de migranţi prinşi în Dover au fost deja reţinuţi, însă primele transferuri înapoi către Franţa ar putea dura până la trei luni.

În paralel, Agenţia Naţională pentru Criminalitate a anunţat capturarea a 20 de bărci gonflabile într-un camion în Bulgaria, destinate probabil traversărilor, al doilea transport interceptat în mai puţin de trei săptămâni.

Conform datelor oficiale, afganii au reprezentat cel mai numeros grup de migranţi sosiţi pe mare în ultimul an, urmaţi de sirieni, iranieni, vietnamezi şi eritreeni, aceste cinci naţionalităţi însumând 61% din totalul sosirilor.